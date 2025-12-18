В Сумах, Черкассах и Кривом Роге прогремели мощные взрывы: враг ударил по энергетике и домам, есть пострадавшие

Вечером в среду, 17 декабря, российские войска устроили дроновую атаку на Украину. Ударные БПЛА враг направил на Сумы, Черкассы и Кривой Рог на Днепропетровщине, прозвучала серия взрывов.

Вследствие ударов РФ вспыхнули пожары, есть пострадавшие. Целью противника была энергосистема и жилая застройка.

Кривой Рог

Как сообщил председатель Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул, есть попадания "Шахедов" в секторы жилой застройки. Пострадали мирные жители.

"Спасатели проводят тушение пожаров. Штаб помощи людям разворачиваем в ближайшей школе, там где и прошлые разы – местные поймут", – написал он.

По состоянию на 00:16 в Кривом Роге двое раненых – мужчина 58 лет и женщина 67 лет.

Черкассы

В Черкассах и в окрестностях города была слышна серия взрывов, сообщили корреспонденты "Суспільного". После этого в разных районах областного центра фиксировали перебои с электроснабжением.

"Дроновая атака на областной центр. Есть последствия для инфраструктуры. Все службы работают. Больше информации позже. Угроза все еще сохраняется. Будьте осторожны", – написал начальник Черкасской ОВА Игорь Табурец.

Сумы

Враг атаковал Сумскую громаду двумя ударными БПЛА. Вследствие попадания в Ковпаковском районе Сум повреждена гражданская инфраструктура. Выбиты окна в жилых и нежилых зданиях.

"Предварительно погибших нет. По меньшей мере один человек пострадал. Ему оказывают необходимую медицинскую помощь. Все последствия уточняются", – сообщил начальник Сумской ОВА Олег Григоров.

Как сообщал OBOZ.UA, вечером в среду, 17 декабря, российские оккупационные войска ударили по Николаеву. Враг около 19:20 атаковал город ударным дроном, повреждена гражданская инфраструктура в жилом секторе.

