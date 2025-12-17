Враг ударил по Николаеву: повреждены многоэтажка, автобус и газовая сеть

Вечером в среду, 17 декабря, российские оккупационные войска ударили по Николаеву. Враг около 19:20 атаковал город ударным дроном, повреждена гражданская инфраструктура в жилом секторе.

Об этом сообщил начальник Николаевской областной военной администрации Виталий Ким. Он отметил, что, предварительно, россияне применили БПЛА типа "Молния".

В результате атаки РФ в городе выбиты окна девятиэтажного жилого дома, поврежден автобус и газовая сеть.

"По состоянию на сейчас без пострадавших", – написал Ким.

Коммунальные и аварийные службы работали на месте атаки.

"Оцениваем объем работ, чтобы понимать, сколько КП привлечь для ликвидации последствий атаки", – сообщил городской голова Александр Сенкевич.

Как сообщал OBOZ.UA, в результате вражеской атаки в ночь на 13 декабря количество пострадавших на Николаевщине возросло до пяти человек. В медицинском учреждении находится три человека, еще двое лечатся амбулаторно.

В городе все объекты критической инфраструктуры были переведены на питание от генераторов.

