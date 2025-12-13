На Николаевщине количество пострадавших в результате атаки РФ возросло до пяти: что известно о последствиях

В результате вражеской атаки в ночь на 13 декабря, количество пострадавших на Николаевщине возросло до пяти человек. В медицинском учреждении находится три человека, еще двое лечатся амбулаторно.

В городе все объекты критической инфраструктуры переведены на питание от генераторов. Об этом сообщил председатель Николаевской областной военной администрации Виталий Ким.

"По состоянию на сейчас в результате массированной атаки на область известно о пяти пострадавших в Николаеве. Госпитализированы три человека – 43-летний мужчина, 48-летняя женщина и 16-летняя девушка. У всех состояние средней тяжести. Двум людям медицинская помощь оказана амбулаторно", – написал чиновник.

Россияне продолжают терроризировать мирное население

Ким добавил, что ночью без электроснабжения остались населенные пункты Баштанского и Николаевского районов, критическая инфраструктура и электротранспорт города Николаева.

"По состоянию на 09.00 утра, кто со светом по области – графики ГПВ сейчас для вас не действуют. По другим энергетики работают, нужно время", – говорится в сообщении.

Сейчас все объекты критической инфраструктуры перевели на генераторы.

Выполненные мероприятия:

начат запуск "Николаевская ТЭЦ" за счет собственных КГУ;

переведены в работу от генераторов 45 наиболее мощных районных и квартальных котельных ОКП "Николаевоблтеплоэнерго" (покрытие 85% потребителей). Работы по подключению остальных котельных к резервным источникам продолжаются;

введены в работу генераторы на всех основных технологических объектах ГКП "Николаевводоканал" - обеспечена подача воды и отвод стоков;

обеспечена устойчивая работа нового магистрального водопровода;

после достижения надлежащих технологических параметров на ТЭЦ и введения мощностей генерации в первую очередь будет запитан 31 объект критической инфраструктуры;

готовится к вводу в работу резервная схема электрообеспечения г. Николаева;

введены в работу 200 пунктов несокрушимости, из них:

37 – в г. Николаеве

73 – в Баштанском районе

90 – в Николаевском районе;

в Николаеве запущено в работу 38 троллейбусов с автономным ходом, 38 автобусов, 221 единица частного транспорта. Всего - 297 единиц городского транспорта.

Что предшествовало

Ночью и утром в субботу, 13 декабря, оккупанты устроили массированную атаку на Украину, запустив крылатые ракеты "Калибр" и баллистику, а позже и"Кинжалы". Под ударом оказались Одесская, Николаевская, Херсонская, Кировоградская и Черкасская области. О взрывах в Николаеве сообщил городской голова Александр Сенкевич. Как и в Одесской области, здесь россияне били по энергообъектам.

Как сообщал OBOZ.UA, на юге Украины из-за ударов россиян обесточены сразу несколько железнодорожных участков, ведущих к порту "Южный". Но несмотря на интенсивные атаки врага, "Укрзализныця" продолжает обеспечивать экспортную логистику в порты.

