Враг стремится ограничить экспорт: из-за обстрелов обесточена железная дорога к порту 'Пивденный'

В южной части Украины по состоянию на сейчас из-за ударов российских захватчиков обесточены сразу несколько железнодорожных участков, ведущих в порт "Пивденный". Но несмотря на интенсивные атаки врага "Укрзализныця" продолжает обеспечивать экспортную логистику в порты.

Враг атаками на железнодорожную инфраструктуру "не оставляет попыток ограничить экспорт через украинские морские порты", считает "Укрзализныця". На предприятии отмечают, что страна-террористка второй день подряд наносит удары по железнодорожной энергетической инфраструктуре на путях к порту "Пивденный".

Дорога к "Пивденному"

Железнодорожники констатируют, что "время в пути грузов увеличивается". Однако "Укрзализныця" принимает все возможные меры, чтобы не допустить кризиса. Сейчас привлекаются дополнительные тепловозы, ремонтные подразделения ликвидируют последствия ударов, а также используются альтернативные маршруты перевозки грузов.

"Несмотря на рост расходов из-за ликвидации последствий атак и использования тепловозов(это в 4-5 раза повышает себестоимость перевозок), "Укрзализныця" продолжает перевозить грузы в украинские порты, обеспечивая ритмичность экспорта", – отметили на предприятии.

О чем речь

Порт "Пивденный" (ранее – "Южный") – торговый морской порт в одесском городе Пивденное, на черноморском побережье (в акватории Малого Аджалыкского лимана). Это крупнейший и самый прибыльный порт Украины; по данным American Association of Port Authorities он занимает 91 место по общему грузообороту среди портов мира.

Основные направления грузопотоков: Черноморский и Средиземноморский бассейн, США, Латинская Америка, Ближний Восток, Юго-Восточная Азия.

К порту примыкают железнодорожные станции "Береговая", "Химическая" и "Промышленная".

В 2024 году морские порты Украины обработали рекордные 97,2 млн тонн грузов, в частности больше всего грузов обработал именно порт "Пивденный " – 35,55 млн тонн.

Как сообщал OBOZ.UA, уже в 2026 году в поездах "Укрзализныци" появится Wi-Fi. Причем речь идет о "простых" спальных поездах, поскольку сейчас беспроводная связь доступна только в поездах класса Интерсити и Интерсити+.

Также "Укрзализныця" планирует расширить сеть международных железнодорожных маршрутов, в т.ч. через хабы на европути.

