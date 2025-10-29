Враг не находится в Мирнограде: военные сделали важное уточнение и рассказали о ситуации. Карта

Командование группировки войск "Восток" обнародовало важное уточнение касательно ситуации в Мирнограде Донецкой области. Военные заверили, что по состоянию на 29 октября российских оккупационных войск в этом населенном пункте нет.

Также там отметили, что ситуация в Мирнограде и его окрестностях полностью контролируется Силами обороны Украины. Об этом говорится в заявлении группировки войск "Восток" в Facebook.

Бои за Мирноград

Накануне спикер управления коммуникаций группировки войск "Восток" капитан Григорий Шаповал в эфире национального телемарафона 28 октября заявил, что российские захватчики уже зашли в Мирноград. Однако в позже в группировке войск "Восток" заверили, что Шаповал "оговорился, имея в виду ситуацию в Покровске".

"Враг не находится в Мирнограде. Ситуация в городе и его окрестностях полностью контролируется Силами обороны Украины. Спикер группировки войск (сил) "Восток" во вчерашнем комментарии в эфире Национального телемарафона оговорился, имея в виду ситуацию в Покровске. Просим учесть указанную информацию в дальнейшем освещении событий в районах боевых действий", – говорится в заявлении.

Что предшествовало

Вечером 28 октября спикер группировки войск "Восток" Григорий Шаповал сказал, что российские оккупационные войска на Покровском направлении прорвались на окраину Мирнограда в Донецкой области. Он отметил, что ситуация "достаточно тяжелая", в городе продолжаются "тяжелые уличные бои".

Мирноград – город Покровского района в Донецкой области, административный центр Мирноградской городской громады. До полномасштабного вторжения в громаде было 50 тысяч населения, а по данным начальника ГВА Юрия Третьяка, в начале эвакуации в прошлом году, было 30 тысяч жителей. По состоянию на 25 октября, по его словам, в громаде осталось не менее 1,5 тысячи жителей. В самом городе отсутствуют водо- и электроснабжение. Гуманитарная помощь Мирнограду прекратилась еще летом из-за постоянных обстрелов и приближения линии фронта.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что руководство страны-агрессора России ставило задачу своей армии оккупировать Покровск еще год назад. Даже сегодня, в условиях преимущества в живой силе, у врага нет желаемого результата.

Как сообщал OBOZ.UA, в районе Покровско-Мирноградской агломерации российская оккупационная армия увеличивает наступательные усилия. В целом ситуация на этом участке фронта остается сложной.

