СБУ впервые поразила танкер 'теневого флота' России в водах Средиземного моря. Видео

Служба безопасности Украины провела спецоперацию на расстоянии более 2 тысяч километров от государственной границы. В водах Средиземного моря беспилотники СБУ поразили танкер "QENDIL", который относится к так называемому "теневому флоту" страны-агрессора России.

Об этом OBOZ.UA сообщили информированные источники в СБУ. Известно, что судно получило критические повреждения и утратило возможность дальнейшей эксплуатации.

Подробности операции

Успешную операцию провело подразделение "Альфа" СБУ. В момент поражения на борту танкера не было груза, поэтому, как отмечают в СБУ, атака не представляла рисков для региона.

"РФ использовала этот танкер для обхода санкций и зарабатывания денег, которые направлялись на войну против Украины. Поэтому с точки зрения международного права, а также законов и обычаев войны – это абсолютно законная цель для СБУ. Враг должен понимать, что Украина не остановится и будет наносить удары в любых точках мира, где бы он ни находился", – отметил источник.

Удары украинских беспилотников нанесли борту критические повреждения, поэтому использовать его по назначению невозможно.

Как сообщал OBOZ.UA, в среду, 10 декабря, морские дроны СБУ Sea Baby поразили в Черном море нефтяной танкер Dashan, принадлежащий "теневому флоту" России. Это была совместная операция 13-го Главного Управления военной контрразведки СБУ с ВМС Украины.

Также 29 ноября Sea Baby вывели из строя два подсанкционных нефтетанкера KAIRO и VIRAT в Черном море. Суда принадлежали теневому флоту страны-агрессора России и направлялись пустыми на загрузку в Новороссийск.

