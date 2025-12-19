СБУ поразила уже третью нефтедобывающую платформу РФ в Каспийском море

Дальнобойные дроны Центра спецопераций "Альфа" СБУ в очередной раз поразили находящуюся в Каспийском море нефтедобывающую платформу россиян. Это уже третья успешная операция украинской стороны за последние недели.

Об этом сообщили собственные источники в СБУ. В ведомстве заверили, что объекты, из-за которых продолжается финансирование войны, и дальше будут оказываться под атакой.

Подробности удачной операции

"Дальнобойные дроны поразили уже третью за последние недели нефтедобывающую платформу россиян на шельфе Каспийского моря, которая принадлежит компании "Лукойл". На этот раз "бавовна" посетила буровую установку на месторождении "Ракушечное" (имени Валерия Грайфера)", – говорится в сообщении.

В частности, бортовой видеорегистратор дрона зафиксировал точное поражение района газотурбинной установки платформы.

В ведомстве подчеркнули, что ранее беспилотные аппараты уже наносили удары по нефтедобывающим ледостойким платформам на месторождениях имени Филановского и Корчагина в Каспийском море, что приводило к остановке их работы.

Осведомленный источник в службе отметил, что СБУ последовательно работает над сокращением нефтедолларовых поступлений в военный бюджет РФ, а все объекты, обеспечивающие финансирование агрессии против Украины, являются законными целями.

Напомним, 11 декабря стало известно, что дальнобойные беспилотники Центра спецопераций "Альфа" Службы безопасности Украины впервые атаковали нефтедобывающие объекты страны-агрессора России в Каспийском море. Под ударом оказалась нефтедобывающая платформа им. Филановского компании "Лукойл-Нижневолжскнефть".

Зафиксировано по меньшей мере четыре попадания. Из-за удачных действий украинских операторов на объекте полностью остановили добычу нефти и газа из более чем 20 скважин.

Как сообщал OBOZ.UA, Силы специальных операций ВСУ совместно с повстанческим движением "Черная Искра" осуществили успешную операцию в Каспийском море. В результате были поражены два российских судна, перевозивших военную технику и оружие.

