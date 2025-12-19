Путин неожиданно показал свое слабое место, поэтому ВСУ должны бить именно туда. Интервью со Ступаком

Российский диктатор Владимир Путин, подводя итоги 2025 года, в очередной раз хвастался якобы "незаурядными достижениями" на фронте и анонсировал новые амбициозные военные планы. Но речь идет о блефе и "спектакле" для одного зрителя – главы Белого дома Дональда Трампа – с целью убедить его, что бороться с таким "ресурсным и большим" государством бесполезно, нужно договариваться на его условиях.

Однако факты свидетельствуют о другом. Прежде всего, продвижение вражеской армии на фронте не слишком большое. Более того – оккупант теряет уже захваченные населенные пункты, например Купянск. Эксперты прогнозируют огромные проблемы в экономике РФ, а местные власти нанимают рекрутеров, чтобы обеспечить пополнение оккупационного войска. Однако украинские удары по двум танкерам теневого флота показали, что это реальная ахиллесова пята Кремля и лично Путина. Поэтому ВСУ должны вплотную заняться его уничтожением.

Такое мнение в эксклюзивном интервью OBOZ.UA высказал экс-сотрудник Службы безопасности Украины Иван Ступак.

– Путин уже подводит итоги 2025 года и, как всегда, хвастается своими очень большими успехами на поле боя. Говорит о том, что российская армия крепко держит стратегическую инициативу, и о намерении создать и расширить буферную зону безопасности в Украине. Он также заявил, что российская армия может наращивать темпы наступления. Однако, несмотря на существенную активизацию, враг потерял Купянск, были и другие провалы. Ваша оценка – насколько действительно успешной можно назвать деятельность врага?

– Она успешная, но не такая масштабная, как себе россияне рисовали, это точно, четко и откровенно. Но у них другая логика. Они считают, что своими успехами, которые у них есть, они могут убедить – американцев, не европейцев – в том, что у них все хорошо и они могут воевать еще годами. Мол, Россия "длинная", Россия большая, ресурсов у нее много, воевать с ней бесполезно, поэтому Украина должна договариваться.

Хотя мы с вами знаем, что блеф, использованный вовремя, в правильное время, в правильном месте иногда может решить половину дела, а иногда даже больше. Поэтому я уверен, что Путин сейчас блефует. Но разгадать его блеф, понять, насколько он глубокий, сейчас я не могу. Хватает ли ресурсов Путина, условно, на первый квартал 2026 года или на 9 месяцев 2026-го, или на весь 2026 год, а больше нет – сейчас трудно сказать.

Но я на сто процентов убежден, что он блефует. Весь этот спектакль исключительно для Трампа, чтобы показать, насколько они продвигаются, а Украина не продвигается и, наоборот, отступает.

– Мы видели много оценок экономистов, которые утверждают, что фактически со дня на день российская экономика должна посыпаться, по крайней мере, там должны произойти какие-то очень существенные негативные изменения. По вашему мнению, в чем может заключаться самая большая проблема страны-агрессора? Экономические проблемы или недостаточное количество личного состава? Ведь известно, что Путин пытается пополнить свое войско даже за счет наемников из экзотических стран.

– Я думаю, главная проблема в экономике. В людях у них также есть проблемы, потому что у них появилась такая прослойка людей, как рекрутеры, хедхантеры, то есть люди, которые на заказ ищут подписантов контракта с минобороны, поскольку сами местные, региональные власти не могут найти такое количество людей – из-за денег, из-за ресурса. Поэтому они привлекают рекрутеров, которые ищут людей за вознаграждение.

Вознаграждение сейчас от региона к региону колеблется от 600 евро до 6 тысяч евро за голову мобилизованного, которого приведут, например, в Саратов и который подпишет контракт от Саратовской области. То есть это показывает, что есть определенная нехватка людей.

Плюс наш Генштаб – мы ссылаемся на слова господина Сырского – говорит, что за последние месяцы количество российского войска на украинских фронтах остается неизменным. Такое себе плато, несмотря на то, что они каждый месяц отчитываются, мол, набрали 30, 35, 40 тысяч. Из этого можно сделать два вывода.

Первое – либо эти люди накапливаются где-то за Уралом, создается какая-то новая армия, которую мы просто не видим, и возможно, в следующем году она появится, что будет переломным моментом в этой войне в пользу россиян. Второе – они каждый месяц теряют ровно столько, сколько прибывает на фронт. Приведу аналогию: представим корабль с дыркой в борту, но у него есть насос, который помогает выкачивать эту воду. Насос справляется ровно с тем количеством воды, которое прибывает, поэтому корабль держится на плаву. Но если воды начнет поступать хотя бы на 10 процентов больше, чем способен откачивать насос, то буквально за несколько часов корабль пойдет на дно. Пока что Россия справляется.

Плюс экономика. О ней много говорится, но делать прогнозы – неблагодарное дело. Казалось, что в 2022 году все должно было треснуть, потом 2023-й. Уже 2025 год заканчивается, но до сих пор никак не трескается. Есть много факторов, которые показывают, что в России там не хватает, там программы режут, там денег не поступает.

Но есть один красноречивый момент, за который Украина должна цепляться очень сильно. После первых двух ударов Украины по танкерам теневого флота Российской Федерации с заявлениями вышел лично Путин. Он не вышел с заявлениями после крейсера "Москва", не вышел после операции "Паутина", когда Россия потеряла боевых самолетов на миллиарды долларов. Он вышел только после того, как были повреждены два танкера. То есть это означает, что люди внизу, его подчиненные, добежали до него со словами "Владимир Владимирович, там ж*па, надо что-то делать".

Он начал угрожать Украине после двух танкеров. Если бы Украина 22 повредила, то я бы понял, но тут всего два – и сразу такие масштабные угрозы. Это означает, что это действительно слабое место и Украина должна в дальнейшем целиться и бить эти танкеры. Не только в Черном море, но также в Балтийском и в Мировом океане, где можно дотянуться.

– Путин отверг предложения Германии по рождественскому перемирию. Как вы думаете, почему ему настолько страшно остановиться даже на один день?

– Потому что они не рассматривают 25-е число как Рождество. Для них это обычный день. У них Рождество 7 января, а все остальные даты – нет.

– Итак, вы считаете, что здесь проблема в отсутствии "сакральности" этой даты для России?

– Да. Для них это обычный будний день. Рождественское перемирие работало во время Первой мировой, когда практически все воюющие стороны, кроме России, были католиками. Немцы с одной стороны, французы, британцы – с другой. Но здесь совершенно разные подходы. Для россиян этот день ничего не значит.

– Окей, даже если речь идет об обычном дне, но это предложение высказал глава Германии, одной из самых мощных стран Европы. Почему не прислушаться к нему?

– Потому что они его не уважают. Российское руководство не уважает Европу. В их глазах американцы классные, а европейцы плохие. Мол, это европейцы хотят войну, это европейцы подначивают украинцев, чтобы те продолжили воевать.

То есть россияне хотят сделать так: мы с американцами на одной стороне, а европейцы с украинцами – на другой. Судя по всему, и Трампа такой подход также устраивает, ведь он отмежевывается от Европы.