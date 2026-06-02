РФ ударила по Днепру: разрушен дом, вспыхнул пожар. Фото

В ночь на вторник, 2 июня, страна-агрессор Россия нанесла удары по Днепру. Враг направил на город ракеты, прозвучала серия взрывов, частично разрушен двухэтажный дом.

На месте удара вспыхнул пожар. Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Александр Ганжа.

"Один человек получил ранения из-за вражеской атаки на Днепр. Это 73-летняя женщина. Ее госпитализировали в тяжелом состоянии. Врачи оказывают всю необходимую помощь", – написал он.

