ВСУ отминусовали 1440 оккупантов и 75 артсистем врага: данные Генштаба

Силы обороны Украины за минувшие сутки уменьшили численность российской оккупационной армии на 1 440 захватчиков. Общие боевые потери России в живой силе составляют 1 млн 366 тыс. 910 человек.

Видео дня

Ликвидированы также сотни единиц вражеской техники и вооружений. Обновленные данные по потерям РФ обнародовали в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

Потери РФ за сутки и за все время полномасштабного вторжения

В утренней сводке от 2 июня в Генштабе рассказали, что накануне украинские воины ликвидировали 3 танка (11 969), 7 боевых бронированных машин (24 666), 75 артиллерийских систем (43 112), 1 РСЗО (1 821), 1 583 БпЛА оперативно-тактического уровня (323 762), 14 наземных робототехнических комплексов (1 542), 1 средство ПВО (1 400).

Также уничтожено 517 единиц автомобильной техники и автоцистерн (102 138), 2 единицы спецтехники (4 241).

Всего за время полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла также 436 самолетов, 353 вертолета, 33 корабля/катера, две подводные лодки и 4 693 крылатые ракеты.

Как сообщал OBOZ.UA, согласно аналитическим данным карты боевых действий от DeepState, в мае 2026 года Силы обороны Украины смогли восстановить контроль над большей площадью территорий, чем российские войска смогли оккупировать за тот же период. Это первый такой месяц с 2023 года, который демонстрирует отрицательный баланс для армии РФ по показателям продвижения на фронте.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!