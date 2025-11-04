Российские войска продолжают продвижение в направлении Покровска: в ISW оценили ситуацию и указали на риски. Карта

Оккупационная армия РФ продолжает наступление на Покровском направлении и увеличивает свое присутствие в самом районном центре. Кроме того, ряд вражеских подразделений, согласно геолокационным кадрам, опубликованным 3 ноября, недавно продвинулись в Мирнограде.

Путинские войска пытаются установить наблюдательные пункты и сосредоточить личный состав в Покровске. Об этом говорится в аналитике Института изучения войны.

Покровское направление

По информации аналитиков, в Покровске действуют подразделения российской 5-й мотострелковой бригады (51-я общевойсковая армия). Дополнительные геолокационные кадры, опубликованные 2 ноября, показывают, что украинские войска наносят удар по российским военнослужащим на северо-западе Покровска, которые, по оценке ISW, выполняли задачу по проникновению, которая не повлияла на контроль над местностью.

Российские войска продолжают попытки дальнейшего проникновения в Покровск и пытаются сосредоточить в черте города личный состав. Источник, связанный с украинской военной разведкой, сообщил, что оккупанты продолжают проникать в Покровск из района Зверево – Шевченко – Новопавловка (к югу-юго-западу от Покровска) и скапливаются на северо-восточной окраине Покровска и на северной окраине Покровска.

Кроме того, российские войска начинают устанавливать передовые наблюдательные пункты и позиции операторов беспилотников по мере того, как они накапливают достаточное количество живой силы в Покровске и обосновываются на этих позициях.

ВСУ продолжают держать оборону

Украинские войска продолжают оборонительные усилия и контратаки на Покровском направлении. Геолокационные кадры, опубликованные 3 ноября, свидетельствуют о том, что защитники Украины недавно продвинулись в Родинском, районе, в котором российские источники ранее заявляли о сохранении своего присутствия.

Кроме того, 7-й корпус быстрого реагирования Воздушно-штурмовых войск Украины сообщил, что за последние несколько дней украинские силы создали возможности для пополнения запасов и усиления войск на Покровском направлении. Корпус заявил, что украинские силы не позволили российским войскам продолжить наступление в северной части Покровска и перерезать трассу H-32 Покровск – Мирноград.

Напомним, оккупационная армия РФ изменила тактику наступательных действий на Покровском направлении. В частности, за последний месяц оккупанты начали чаще использовать бронированную технику на этом участке фронта. Такие действия врага свидетельствуют о попытке захватить территории любой ценой.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Украины Владимир Зеленский косвенно подтвердил, что на Покровском направлении украинские защитники сейчас проводят контрнаступление. Он сослался на соответствующие доклады украинских защитников.

