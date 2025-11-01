РФ сменила тактику на Покровском направлении: в ВСУ рассказали, как

Российская оккупационная армия изменила тактику наступательных действия на Покровском направлении. В частности, за последний месяц оккупанты начали чаще использовать бронированную технику на этом участке фронта.

Такие действия врага свидетельствуют о попытке захватить территории любой ценой. Об этом в эфире телеканала "Эспрессо" рассказал штаб-сержант 3-й категории отделения коммуникаций 117-й ОВМБр Александр Вовк.

Врагу плевать на свои потери

По словам украинского военного, оккупационная армия РФ стала чаще использовать бронированную технику для наступательных действий. За последний месяц на Покровском направлении участились случаи, когда враг начал применять колонны техники на наступления.

"Были случаи, когда они продвигались колоннами до 10 единиц техники. В частности, танки, БМП и МТ-ЛБ. Таким образом, вероятно, они пытаются к какому-то периоду продвигаться, ведь со временем пути будут усложнены из-за ухудшения погодных условий. То есть сейчас их задача максимум – продвигаться любой ценой", – сказал Вовк.

Также военный подчеркнул, что российские захватчики действуют с опаской, когда погода ясная. Ведь при благоприятных погодных условиях украинские дроны сразу обнаруживают и уничтожают противника.

"Стоит отметить, что технику они применяют даже, когда идет небольшой дождь. Впрочем, когда погода ясная, то уже меньше используют технику. Ведь при таких условиях наши дроны быстро их обнаруживают и уничтожают", – добавил военный.

Напомним, на Покровском направлении украинские военнослужащие продолжают держать оборону и не позволяют врагу захватить районный центр. По состоянию на 1 ноября бойцы Главного управления разведки Минобороны Украины проводят в городе стабилизационные мероприятия.

Ранее сообщалось, что Покровск является приоритетной целью для российских оккупантов. Там враг сосредоточил основную ударную группу. Как подсчитали аналитики ISW, под самым городом сосредоточено не менее 11 тысяч оккупантов.

Как сообщал OBOZ.UA, вечером 31 октября президент Украины Владимир Зеленский косвенно подтвердил, что на Покровском направлении украинские защитники сейчас проводят контрнаступление. Он сослался на соответствующие доклады украинских защитников.

