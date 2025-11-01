Покровск не окружен: в городе продолжаются стабилизационные мероприятия с участием ГУР

На Покровском направлении украинские военнослужащие продолжают держать оборону и не позволяют врагу захватить районный центр. По состоянию на 1 ноября бойцы Главного управления разведки Минобороны Украины проводят в городе стабилизационные мероприятия.

Защитники осуществляют мероприятия в определенном районе Покровска. Об этом OBOZ.UA сообщили информированные источники.

Ситуация на Покровском направлении

Накануне вражеские пропагандистские ресурсы распространили ложную информацию о том, что десант ГУР МО Украины якобы был уничтожен в Покровске.

По данным источников, минобороны РФ утром 1 ноября выдало, что путинские захватчики "прекратили попытку высадки сил спецопераций ГУР Украины". Также террористическое ведомство утверждало, что 11 человек, высадившихся с вертолета, "были уничтожены".

На самом деле заявление вражеских ресурсов об уничтожении украинского десанта не соответствует действительности. По словам информированного источника, стабилизационные действия под руководством главы ГУР Кирилла Буданова в определенном районе Покровска продолжаются.

Напомним, Покровск является приоритетной целью для российских оккупантов. Там враг сосредоточил основную ударную группу. Как подсчитали аналитики ISW, под самым городом сосредоточено не менее 11 тысяч оккупантов.

Захватчики уже начали распространять вбросы о том, что украинские воины окружены в Покровске. В частности, об этом докладывали российскому диктатору Владимиру Путину.

Как сообщал OBOZ.UA, вечером 31 октября президент Украины Владимир Зеленский косвенно подтвердил, что на Покровском направлении украинские защитники сейчас проводят контрнаступление. Он сослался на соответствующие доклады украинских защитников.

