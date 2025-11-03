Операция по 'зачистке' Покровска от врага продолжается, в Мирнограде напряженная ситуация – 7-й корпус ДШВ

Операция по очистке Покровска от оккупационных подразделений продолжается. Силы обороны последовательно сужают присутствие врага в городе и препятствуют его планам перекрыть ключевую дорогу к Родинскому.

На подступах к Мирнограду ситуация напряженная, но контролируемая – оборона города уже усилена дополнительными силами. Об этом сообщил 7 корпус быстрого реагирования Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины.

Детали

Силы обороны продолжают активную зачистку северной части Покровска. За последние дни украинские подразделения создали возможности для усиления своей полосы ответственности дополнительным личным составом и техникой, что позволило перейти к последовательному вытеснению оккупантов из отдельных кварталов.

Благодаря скоординированным действиям защитников расширение российского присутствия в этой части города было остановлено – врагу не удалось перерезать дорогу, соединяющую Покровск и Родинское.

Также 2 ноября украинские военные ликвидировали в Покровске 19 захватчиков. Для усиления противодействия привлекаются дополнительные штурмовые подразделения и спецназовцы.

В то же время ситуация в Мирнограде напряженная, однако не угрожающая. На подступах к юго-восточным окраинам зафиксированы немногочисленные вражеские группы – всего около 10 человек. Продолжаются мероприятия по их ликвидации. Оборона города пополнена дополнительными силами.

Операция продолжается, и украинские войска постепенно восстанавливают контроль над территорией.

Напомним, по словам штаб-сержанта 3-й категории отделения коммуникации 117-й отдельной тяжелой механизированной бригады Александра Вовка, из-за масштабных потерь на Покровском направлении Россия вывела из боевых действий 155-ю бригаду морской пехоты, которая ранее "отличилась" в Киевской области и в Сирии. Формирование заменяют менее подготовленные подразделения из 150-й дивизии.

Как ранее писал OBOZ.UA, на Покровском направлении украинские военнослужащие продолжают держать оборону и не дают врагу захватить районный центр. По состоянию на 1 ноября бойцы ГУР проводили в городе стабилизационные мероприятия.

