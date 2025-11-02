Значительные потери на Покровском направлении заставили Россию вывести 155-ю бригаду морской пехоты, которая 'отличилась' на Киевщине, – военный

Из-за масштабных потерь на Покровском направлении страна-террорист Россия вывела из боевых действий 155-ю бригаду морской пехоты, бойцы которой ранее "отличились" на Киевщине и в Сирии. Формирование заменяют менее подготовленные подразделения из 150-й дивизии.

О ситуации на Покровском направлении в эфире "Суспільне.Студія" рассказал штаб-сержант 3-й категории отделения коммуникации 117-й отдельной тяжелой механизированной бригады Александр Вовк. По его словам, украинские защитники почти полностью уничтожили подразделение 155-й бригады морской пехоты, поэтому командование оккупантов выводит его остатки с передовой.

Эту бригаду заменяют 108-й мотопехотный и 68-й танковый полки, однако, по словам Вовка, новоприбывшие оккупанты дезориентированы и несут значительные потери во время штурмов.

Российская оккупационная армия использует пехоту, бронетехнику и танки. Также, чтобы нарушить логистику украинских военных, россияне применяют дроны, в том числе и на оптоволокне. Однако, несмотря на многочисленные попытки штурмов, бойцы ВСУ обнаруживают и уничтожают оккупантов.

"Хотя существуют попытки просачиваться против противника и в ночное время, используя термоодеяла, но, в конце концов, им это не помогает. Наши воины их обнаруживают и пытаются уничтожать", – отметил Вовк.

По словам Александра Вовка, в дождливую погоду, когда работа украинских дронов затруднена, интенсивность российских атак возрастает. Зато в солнечные дни оккупанты пытаются действовать малыми группами или в одиночку.

"Если это солнечная погода, то это, в основном, он пытается в каких-то больших штурмов не делать, разве что там по одиночке, или малые группы пытаются проникнуть, или одиночные военнослужащие противника", – рассказал штаб-сержант.

Он также добавил, что оккупанты пытаются прорваться в направлении Константиновка – Купянск, однако большинство российской техники уничтожается еще до подхода к позициям ВСУ.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что на Покровском направлении украинские военнослужащие продолжают держать оборону и не дают врагу захватить районный центр. По состоянию на 1 ноября бойцы Главного управления разведки Минобороны Украины проводят в городе стабилизационные мероприятия.

В Институте изучения войны отмечают, что российские войска усиливают наступление как на сам город, так и на его окраинах. Недавно в Покровске им удалось продвинуться в центре и на юго-востоке города. Они, вероятно, действуют в большей части населенного пункта и зашли в Мирноград.

