Российские войска усиливают наступление на Покровск: в ISW назвали три фактора, которые повлияют на ход боев. Карта

На Покровском направлении российские войска усиливают наступление как на сам город, так и на его окраинах. Недавно в Покровске им удалось продвинуться в центре и на юго-востоке города, они, вероятно, действуют в большей части населенного пункта и зашли в Мирноград.

На ход боевых действий здесь определяющее влияние оказывают три фактора: ближние бои, городские условия и погода. О ситуации рассказали в Институте изучения войны (ISW).

Что происходит на Покровском направлении сейчас

Россияне, говорится в материале ISW, усиливают наступательные действия на Покровском направлении с целью захватить Покровск. И геолоцированные аналитиками кадры от 31 октября и 1 ноября свидетельствуют, что недавно оккупанты продвинулись в центральной и юго-восточной части города.

Российские "военные блогеры" также утверждали, что войска РФ якобы продвинулись дальше в центре Покровска, чем свидетельствуют видеокадры, а также имели продвижение в северо-восточной части города и на северо-восток от Котлино.

По словам одного из украинских офицеров, российские войска сейчас действуют примерно на 60% Покровска, а также вошли в Родинское и Мирноград.

В то же время геолоцированные аналитиками кадры от 31 октября и 1 ноября свидетельствуют, что украинские воины удерживали позиции или недавно продвинулись в центральной части Родинского (к северу от Покровска) – в районе, где, по утверждениям российских источников, присутствуют российские войска.

Между тем главный сержант украинской бригады, действующей на востоке в тактическом районе Константиновка-Дружковка (к северо-востоку от Покровска), 1 ноября сообщил, что российские войска значительно сократили наступательные операции на Константиновском направлении после неудачного механизированного штурма 27 октября, и предположил, что оккупанты, возможно, передислоцировали силы с этого направления для усиления российских усилий по захвату Покровска и Мирнограда.

Украинский оператор беспилотника, работающий в Покровске, в комментарии "Громадському" заявил, что российские войска тактически изолируют некоторые украинские позиции. А представитель одной из бригад, действующей на Покровском направлении, сообщил этому же изданию, что украинская логистика на этом направлении "сложная", но российские войска не перерезали украинские наземные линии связи.

Еще один украинский военнослужащий, который держит оборону в Мирнограде, сообщил "Громадському", что российские войска, которые действуют на севере Покровска и на северо-востоке Мирнограда, "чувствуют себя абсолютно спокойно". По его словам, российские операторы FPV-дронов находятся достаточно близко, чтобы перекрыть украинские линии наземной связи между Покровском и Мирноградом.

Офицер украинского подразделения, действующего в Мирнограде, сообщил "Громадському", что российские войска имеют почти полный огневой контроль над "очень узким" путем логистики в Мирноград.

Украинские силы высадили десант вблизи Покровска

В 7 корпусе быстрого реагирования Десантно-штурмовых войск 1 ноября сообщили об успешном проведении в районе Покровска воздушно-штурмовой операции. СМИ также со ссылкой на источники в ГУР днем ранее рассказали об операции спецподразделений военной разведки с привлечением нескольких вертолетов – по результатам которой украинские воины вошли в районы, которые, по заявлениям представителей российского военного командования, были захвачены оккупантами. Эти районы в ГУР считают критически важными для украинской логистики на Покровском направлении.

"На геолокационных кадрах, опубликованных 31 октября, видно, как украинские военнослужащие высаживаются с вертолета UH-60 Black Hawk к западу от Покровска в районе, где, по предварительным данным российских источников, присутствуют российские войска. Министерство обороны России 1 ноября заявило, что российские войска отбили контратаку украинцев. 1 ноября российский военный блогер отметил, что способность украинских вертолетов проникать в воздушное пространство, насыщенное российскими беспилотниками, без потерь, "вызывает вопросы" к работе и эффективности российской системы противовоздушной обороны на Покровском направлении", – отметили аналитики.

Россияне меняют тактику

Аналитики отметили, что на ход боевых действий влияют три фактора: ближний бой, городская местность и погода. Именно от них зависит способность защитников и оккупантов использовать дроны, а также тактика, которой придерживаются россияне для инфильтрации в Покровске и его окрестностях.

В комментарии "Громадському" один из украинских военных констатировал: украинские пехотинцы на передовых позициях не всегда вступают в ближний бой с российскими оккупантами, поскольку те просачиваются в ближний тыл украинцев и там атакуют украинских воинов из расчетов дронов и минометов.

"ISW недавно наблюдала сообщения о том, что российские группы инфильтрации намеренно вступают в бой с украинскими расчетами беспилотников и артиллерии в Покровске, чтобы помешать украинским ударам", – отметили аналитики.

По словам еще одного военного, оператора БпЛА, угроза от россиян, которые инфильтрируются в Покровске, заставляет украинских операторов дронов ограничивать полеты – ведь они вынуждены вступать в стрелковый бой с врагом в ближнем тылу, чтобы отразить атаку.

"Украинский оператор беспилотника заявил, что постоянная российская инфильтрация в Покровске заставляет украинские силы отводить второй эшелон операторов беспилотников, что не позволяет украинским войскам нанести удары по российским силам в окрестностях Покровска", – говорится в материале ISW.

Пользуются россияне и погодными условиями. Украинские воины рассказывают, что по 30-40 россиян могут пробраться в Покровск, пока дожди или туманы мешают работать украинским дронам. При хорошей погоде это удается не более чем десятку оккупантов.

"ISW наблюдала сообщения о том, что российские силы усиливают усилия по проникновению во время непогоды, а осадки препятствуют операциям как российских, так и украинских беспилотников. Другой украинский пилот беспилотника сообщил "Громадському", что российские и украинские силы в Покровске борются за контроль над высотными зданиями и возвышенной местностью, с которой можно проводить операции беспилотников, в том числе против вражеских глобальных летающих комплексов на расстоянии 30 километров", – резюмировали аналитики.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что, по оценкам ISW, удары по дамбе Белгородского водохранилища мешают оккупантам продвинуться на Харьковщине. Из-за повышения уровня воды в реках Волчья и Северский Донец оккупанты не могут пересечь эти естественные препятствия.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!