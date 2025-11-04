Десант ГУР зашел в Покровск: что будет дальше? Ступак озвучил прогноз

В Покровске началась операция с привлечением десанта Главного управления разведки (ГУР) и других войск. Главком ВСУ Александр Сырский заявил, что ее цель – вытеснение оккупационных сил из города. Однако, учитывая сложнейшую ситуацию и значительное преимущество врага в живой силе, возможно, целью является выигрыш времени для эвакуации подразделений Сил обороны, оказавшихся на "дне" Покровского "кармана".

Не исключено, что счет идет на дни, пока украинским защитникам придется оставить эти позиции. Расширить эти "клещи" практически нереально. Формально полного окружения Покровска нет, но дорога на Мирноград – под огневым контролем врага.

Противник вывел из района Покровска 155-ю бригаду морпехов, которая практически была уничтожена. Однако, это оккупационное подразделение давно потеряло статус элитного, ведь неоднократно уничтожалось и его состав неоднократно пополнялся. Враг также перебросил на приоритетное для себя Покровское направление силы из Сумской и Херсонской областей. В то же время Силы обороны по объективным причинам не смогут воспользоваться этим для освобождения территорий на этих участках фронта.

Такое мнение в эксклюзивном интервью OBOZ.UA высказал экс-сотрудник Службы безопасности Украины Иван Ступак.

– Стало известно о том, что к обороне города Покровска присоединились десантно-штурмовые войска, подразделения ГУР и спецподразделения. Чем их задачи принципиально отличаются от задач Сил обороны?

– Они пытаются выиграть немножко времени. Речь не идет о том, что будет выравнивание линии фронта, о том, что россиян отбросят подальше. Их там очень много. По разным оценкам, на этом направлении их почти 100 тысяч собрано. Не знаю, столько или не столько, но действительно большое количество. Поэтому сотня ГУРовцев, десантников в целом ситуацию изменить не могут.

Они могут где-то затормозить продвижение врага, где-то немного купировать, но это на короткий промежуток времени. Возможно, на несколько дней, возможно, на неделю. Но очевидно эти сотрудники ГУР не смогут удержать то нашествие, которое будет. Они просто не приспособлены к этому.

Поэтому, как по мне, главная цель – выиграть время, чтобы ребята, которые находятся внизу этого "мешка", могли отойти на позиции на север и, возможно, даже спасти какое-то имущество. Конечно, в первую очередь это люди, во вторую – это радиостанции, вооружение, все, что есть у военнослужащих. Хотелось бы это также спасти, ведь это сотни миллионов гривен. Потом придется из бюджета это все делать.

– В чем особенности действий спецназовцев и ГУР?

– В чем нюанс? Исключительно в их подготовке. Считается, что один спецназовец стоит трех или даже пяти обычных штурмовиков со стороны Российской Федерации. Поэтому именно за счет профессионализма они могут быть эффективными там, где обычные бойцы не могут справиться. Но россияне берут количеством.

Поэтому говорить о том, что спецназовцы могут эту войну на себе вынести, конечно же, нельзя. Они устают так же, они так же погибают, их так же убивают FPV-дроны, артиллерия и глупая российская пуля. Поэтому речь идет о точечном ускорении, которое именно здесь было приложено Вооруженными силами Украины, чтобы немного остановить наступление и выиграть время.

Сейчас Deepstate показывает просто катастрофическую ситуацию вблизи Покровска, особенно в населенном пункте Лисовка. Если там наши подразделения остались, это почти "котел" для них. Им надо выйти безопасно.

– Враг вывел из-под Покровска 155-ю бригаду морской пехоты. Фактически это элитное подразделение, и оно почти все было уничтожено. Это же хорошая новость для нас, не так ли?

– Он был уничтожен уже не один раз. Это уже не то элитное подразделение, которое было. Кажется, оно обновлялось уже трижды или четыре раза. То есть основного состава уже нет. Он доукомплектован и переукомплектован. Возможно, уже в пятый раз его вводят на доукомплектацию, потому что он очень активно несет потери. Так же, как и 810-я бригада Черноморского флота. Это две бригады, которые несут регулярные потери в этой войне, и они постоянно обновляются.

Поэтому, если мы говорим о Покровске, то скорее всего, время пошло уже на дни, когда нам придется существенно уменьшить свое присутствие вокруг этого города.

– Но есть и положительные новости. Мы видим, что вражеская группировка на Добропольском выступлении уменьшается. На этом участке фронта также освобождаются территории, в частности в районе Суворово. Силы обороны присутствуют в районе Родинского, а это уже границы этого Покровского "котла". Есть ли надежда на то, что расширить клещи можно именно здесь?

– Я думаю, что нет. К сожалению, мы можем только выиграть время. Сейчас наши ребята выигрывают время для наших военных, которые находятся там внизу, для того, чтобы можно было еще немного подержать город Покровск и нанести еще больше потерь России.

Россиян там очень много. Самого оцепления формально нет, но практически оно существует, потому что летают FPV-дроны, которые пересекают эту дорогу, и физически дорога в Мирноград уже под контролем россиян. Поэтому говорим о том, когда надо уже окончательно выйти из города Покровск, и когда военкоры уже покажут его на своей карте полностью.

– Президент Зеленский, говоря о ситуации вблизи Покровска, сказал: "Есть результаты в уничтожении оккупанта". Это было попыткой подбодрить украинцев?

– Речь идет об определенной стабилизации, о попытке выиграть время, чтобы оттянуться и уменьшить наши потери при выходе из города. Но давайте будем откровенны: россияне подтягивают туда новые силы, их количество не соизмеримо с нашей. Поэтому рано или поздно они смогут нас пережать.

Город и так продержался очень долго, 13 месяцев, но они докинули действительно огромное количество ресурсов для того, чтобы все же дожать его из расчета, что наших людей там просто не хватит.

– А откуда враг перебрасывает эти силы? Они же тоже не безграничны?

– Они прекратили наступательные действия на Сумщине, на Херсонщине. Левобережье Херсонщины они фактически превратили в санаторий, они там восстанавливаются. Иногда совершают там хаотичные обстрелы наших оппозиций – и все. Они понимают, что никто наступать здесь не будет, поэтому здесь можно оставить чисто дежурные силы. Основные направления у них – Покровск, Константиновка, Запорожье, Днепропетровщина. У них 712 тысяч – в принципе, есть с чего брать.

– Но, если говорить чисто теоретически, это хорошая возможность для Сил обороны заняться именно теми направлениями, откуда враг снимает силы, не так ли?

– Это выглядит логично, но ведь они усилились, например, на Покровском направлении, и его надо сдерживать, понимаете? Если сила растет, ее надо как-то останавливать, иначе они могут условно через неделю быть уже под Дружковкой или под Краматорском.

– Украина получила от Германии системы Patriot. Пока не сообщается об их количестве. Как вы думаете, как это изменит текущую ситуацию?

– Классная, суперовая, позитивная новость. Спасибо нашим партнерам, потому что это было не бесплатно. Каждая система стоит 1,1 миллиарда долларов США. Возможно, что-то нам простили, но в любом случае, кто-то за это платил, ведь бесплатно ничего не бывает.

Но главный вопрос – чтобы ракеты были. Дело в том, что в мире не производится много ракет к Patriot, всего лишь 800 штук в год. Зато россияне только за октябрь месяц запустили по Украине 270 ракет. Следовательно, вся мировая система должна работать на Украину, тогда будет результат. Вопрос в том, сколько у нас будет ракет и какая очередь будет за этими ракетами.