'Есть результаты в уничтожении оккупанта': Зеленский рассказал о ситуации на Покровском направлении

Президент Украины Владимир Зеленский 2 ноября заслушал доклады военных о ситуации на передовой. Основное внимание было сосредоточено на Покровском направлении, где продолжаются бои.

"Есть результаты в уничтожении оккупанта", – сообщил президент без дальнейших подробностей. Об этом он сказал в обращении к гражданам, записанном вечером в воскресенье. Видео опубликовано на YouTube-канале ОП.

Глава государства поблагодарил наших защитников, которые борются с захватчиками. Что касается города Покровск и его района, то Зеленский отметил спецназовцев Военной службы правопорядка, Национальной полиции, Службы безопасности и Главного управления разведки.

Также – 79-ю отдельную десантно-штурмовую, 55-ю отдельную артиллерийскую бригады, 1-й отдельный штурмовой полк.

Украинские воины продолжают сопротивление

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщал, что 2 ноября (по состоянию на 16:00) на Покровском направлении оккупанты совершили 38 попыток потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Никаноровка, Маяк, Мирноград, Красный Лиман, Родинское, Разино, Николаевка, Новоэкономичное, Покровск, Лысовка, Зверево, Котлино, Удачное, Молодецкое, Новониколаевка, Ореховое, Дачное, Филиал.

"Силы обороны сдерживают натиск противника и остановили уже 36 атак, осуществляют активные действия и имеют определенные успехи – на некоторых участках продвижения наших подразделений составляют до 0,4 километра", – отчитывались в ГШ ВСУ (информация на 16:00 воскресенья).

Как ранее писал OBOZ.UA, на Покровском направлении украинские военнослужащие продолжают держать оборону и не дают врагу захватить районный центр. По состоянию на 1 ноября бойцы ГУР проводили в городе стабилизационные мероприятия.

