Россия в октябре сбросила на Украину рекордное количество авиабомб: названы цифры

В октябре российская армия резко усилила воздушные удары по Украине, используя рекордное количество управляемых авиабомб. В прошлом месяце враг применил более 5 328 КАБов по позициям украинских войск и прифронтовым городам.

Именно в октябре фиксируется резкий рост интенсивности применения авиации противника. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны Украины.

"В октябре российские оккупанты резко увеличили количество ударов управляемыми авиабомбами по территории Украины. За месяц – более 5 328 КАБов по позициям наших войск и прифронтовым городам", – говорится в сообщении.

Это – наибольший показатель с начала 2025 года. Масштаб воздушного террора продолжает расти: за 10 месяцев этого года Россия уже сбросила примерно 40 тысяч авиабомб, что равно показателю за весь прошлый год.

Справка

КАБ – это управляемая авиационная бомба. Ее особенность в том, что она имеет систему наведения, благодаря которой может точно попадать в цель. В отличие от обычных "свободнопадающих" бомб, КАБы оснащены навигационными модулями (лазерными, GPS- или инерционными системами), поэтому российские самолеты могут сбрасывать их с безопасного расстояния – не заходя в зону действия украинской ПВО.

Фактически это – гибрид ракеты и бомбы: дешевле ракеты, но значительно точнее обычной авиабомбы. Именно поэтому в последнее время Россия активно использует КАБы для ударов по прифронтовым городам и позициям ВСУ.

Как сообщал OBOZ.UA, российские оккупанты продолжают применять новые авиационные средства поражения, в частности реактивные управляемые авиабомбы (УАБы), для ударов по территории Украины. Однако украинские системы ПВО способны перехватывать эти реактивные авиабомбы, сообщил начальник управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. Эти управляемые авиабомбы с реактивным двигателем начали долетать до Одесской, Николаевской и Полтавской областей.

