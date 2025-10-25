'Не представляют особой опасности': Игнат заверил, что Украина может сбивать российские реактивные КАБы

Российские оккупанты продолжают применять новые авиационные средства поражения, в частности реактивные управляемые авиабомбы (КАБы), для ударов по территории Украины. Однако украинские системы ПВО способны перехватывать эти реактивные авиабомбы.

Об этом сообщил начальник управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. По его словам, эти управляемые авиабомбы с реактивным двигателем начали долетать до Одесской, Николаевской и Полтавской областей.

Враг применяет их единичными случаями, чтобы проверить эффективность и реакцию украинских сил обороны.

Комментируя недавнюю атаку по Одесской области, Игнат отметил, что эти бомбы "не представляют особой опасности" и могут быть перехвачены ПВО.

"Это та самая бомба, выпущенная из самолета Су-34: по параметрам полета она похожа на крылатую ракету, поэтому ее можно перехватывать средствами противовоздушной обороны. Вчера Воздушное командование "Юг" подтвердило перехват двух таких управляемых авиабомб с увеличенной дальностью; какой именно это тип - установят специалисты. Падение третьей бомбы зафиксировали на открытом участке территории без последствий", – сказал Игнат.

Он также призвал не поднимать градус напряжения, подчеркнув, что враг продолжает совершенствовать авиационные средства поражения, а Украина вместе с партнерами развивает собственные оборонные технологии.

Игнат добавил, что война открывает возможности для совершенствования как оборонительного, так и наступательного вооружения.

Что такое КАБ

КАБ (управляемая авиационная бомба) – высокоточный боеприпас с системами наведения и аэродинамическими поверхностями. Может быть штатно управляемой или полученной путем модернизации обычной фугасной бомбы (например, ФАБ-500) добавлением модуля коррекции полета.

Высокая точность обеспечивается спутниковым, лазерным или телевизионным наведением. Крылья дают бомбе маневренность и возможность корректировать траекторию, что повышает меткость по сравнению с неуправляемыми бомбами. Дальность действия зависит от высоты и скорости сброса самолета, а боевые части могут быть фугасными, бетонобойными или объемно-детонирующими в зависимости от назначения.

Напомним, днем 24 октября во время очередной воздушной атаки российские войска впервые применили управляемые авиабомбы по территории Одесской области. В результате ударов повреждена гражданская инфраструктура.

Как сообщал OBOZ.UA, военнослужащие бригады "Азов" совместно с полицейскими бригады "Ярость" спасли жизнь гражданской женщины. После удара российского КАБа они достали ее из-под завалов дома в прифронтовой Константиновке Донецкой области.

