Зеленский будет играть 'послушного сына' Трампа, чтобы не отдавать Донецкую область: интервью со Ступаком

Страна-агрессор Россия будет "играться" с президентом США Дональдом Трампом, чтобы заставить его оказывать давление на руководство нашей страны и получить желаемые уступки – прежде всего неоккупированные территории Донецкой области. Однако ни президент Зеленский, ни Верховная Рада не имеют никаких правовых оснований, чтобы "дарить" агрессору территории. В сложившейся ситуации глава украинского государства будет позиционировать себя как "послушного сына" Трампа, обещать изучать все предложения Белого дома, но не пересекать роковую черту.

В то же время есть основания надеяться, что в 2026 году ситуация на фронте для ВСУ может улучшиться. Численность оккупационной армии не увеличивается уже в течение нескольких месяцев и вышла на "плато". Если в дальнейшем она начнет уменьшаться, это откроет новые возможности для Украины как в военном, так и в политическом смысле.

Такое мнение в эксклюзивном интервью OBOZ.UA высказал экс-сотрудник Службы безопасности Украины Иван Ступак.

– По вашим оценкам, с какой самой большой проблемой может столкнуться Украина в начале 2026 года с чисто военной и гибридной точки зрения? Какие наибольшие вызовы встанут перед нашей страной, перед армией и спецслужбами?

– Если не говорить об энергетике, об инфраструктуре, об обстрелах и т.д., то я бы начал с другой стороны океана, с мистера Дональда Трампа, который является той фигурой, которая ломает нам все карты и за благосклонность которой Украина бьется последний год. Россияне будут играться им.

Яркий пример – это последние дни, когда нас обвинили в том, что мы якобы пытались бомбить резиденцию Путина. Это работа на Дональда Трампа. Какая логика Кремля? Искусственно делают проблему, увеличивают ее до размеров кафедрального собора, пугают Дональда Трампа ядерной войной. Дональд Трамп пугается такой перспективы, давит на Зеленского, Зеленский принимает все условия, которые выставляет Российская Федерация. Поэтому, я думаю, ближайшие несколько месяцев мы будем жить в такой игре. То есть на Трампа давят, Трамп пугается, давит на нас, а мы должны будем это все принять.

А что россияне? Они, конечно, будут пытаться убивать кого-то из наших военных. Они это активно планируют. Ранее, в предыдущие годы этой войны, было такое, когда россияне предлагали за ликвидацию топовых украинских командиров, кого-то медийного, кого-то не очень медийного, но очень эффективного до 50 тысяч американских долларов. Я думаю, что они будут повышать суммы за ликвидацию. Не хочу пугать, но могут быть дополнительные попытки ликвидации наших украинских командиров. Также ГУР, СБУ, Вооруженных сил Украины, Сил беспилотных систем и так далее.

– Вы упомянули о давлении на Украину со стороны президента США. Вы знаете, что сейчас самая болезненная точка в мирных переговорах – это вопрос территорий, в частности Донецкой области, части которой не оккупирована. Как вы думаете, если действительно так сложатся обстоятельства, что придется отдавать эту территорию врагу без боя, как это будет выглядеть на практике и какие последствия будет иметь?

– Последствия долговременные, и Украина будет их переживать много десятилетий после этого. Дело в том, что нет никаких правовых механизмов сделать это так, чтобы потом за это ничего не было. После окончания каденции Зеленского, если он примет такое решение, его ожидает, по крайней мере, обвинение в государственной измене со стороны следующего президента, следующего руководителя СБУ. Депутатов Верховной Рады, которые будут, возможно, вовлечены в механизм по проведению референдума, голосования за какие-то законы, будут преследовать даже гораздо больше, гораздо сильнее, чем "регионалов", которые голосовали за драконовские законы.

Будет люстрация. То есть эти депутаты станут такими себе людьми-камикадзе, и они это понимают. Насколько я слышал, уже кто-то продумывает, каким образом можно "спрыгнуть" с такого предложения или покинуть Верховную Раду и не участвовать в подобных голосованиях.

Представим себе, что Украина выходит из Донецкой области. У нас остается ориентировочно от 100 до 180 тысяч человек, которых мы должны признать внутренне перемещенными. Если их просто "запихнуть", например, на территорию Львовской, Хмельницкой, Киевской областей, просто так, без средств к существованию, это создаст огромное социальное напряжение.

Какая логика? Давайте им дадим денег. Тогда люди, которые выехали с оккупированных территорий в 2014 году из Крыма, из Луганской, Донецкой областей, говорят: нифига себе, мы выехали раньше, а нам такие деньги не дали, почему такая несправедливость?

Таким образом, у нас снова появляется взрыв внутри страны, огромное социальное напряжение. Плюс на этой теме будут играть политики, отдельные военные будут обвинять и так далее. В любом случае нас ожидают очень серьезные социальные очаги недовольства. Не хочу говорить "гражданская война", такого точно не будет, но недовольство будет, потому для Кремля этот вариант, этот сюжет также интересен.

– Какой процент вероятности вы даете на то, что все же Украина, украинская власть устоит и не пойдет на такую уступку, как вывод войск из Донецкой области?

– Зеленский пытается всячески балансировать и, как говорится, пропетлять между капелек. Он и вся его администрация прекрасно осознают, что правовых механизмов это сделать вообще нет. Куда бы он ни наступил, его везде ожидают негативные последствия.

Предполагаю, что сценарий следующий: играть в послушного сына с Дональдом Трампом, показывать – "я согласен на все, мы проговорим все варианты, мы обдумаем все варианты" и так далее. Но помните старую притчу о том, как бедняк пообещал падишаху, что научит осла летать? Его спросили: как ты будешь это делать? Он говорит: или падишах умрет, или осел сдохнет, или я научу его летать.

Сейчас у президента Зеленского стратегия такая же: или Трамп исчезнет, или Путин сдохнет, или как-то оно закончится и придется принимать такие решения. Я уверен, что он до последнего будет играть в такой сценарий, обещать все, соглашаться на все, но в реальности не выполнять такие вещи.

– И это пока фактически единственный вариант, который может себе позволить украинская власть?

– Да, но смотрите, какая есть еще интересная надежда. По данным президента Зеленского, которые он обнародовал, а также по данным главкома Сырского, в последние месяцы количество российских войск на территории Украины не увеличивается. Оно остается неизменным. Была новость со ссылкой на Зеленского – он говорит, что сейчас мы вышли на плато, где у Путина заканчиваются люди, уже нет увеличения, а есть только стандартное обеспечение.

Возможно, в 2026 году мы увидим, что количество людей, которые идут на фронты с российской стороны, будет меньше. Это позволит Украине: а) остановить российскую армию; б) попытаться даже где-то отвоевать, и это заставить Кремль пойти на какое-то мировое соглашение без опции сдачи Донбасса. Я думаю, надежда и расчет Офиса президента такой.