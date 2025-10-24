'Новая серьезная угроза': Россия впервые применила КАБы для атаки на Одесскую область

Днем 24 октября во время очередной воздушной атаки российские войска впервые применили управляемые авиабомбы по территории Одесской области. В результате ударов повреждена гражданская инфраструктура.

Об атаке КАБами сообщили в пресс-службе Одесской областной военной администрации. В сообщении отмечается, что такие атаки несут большую опасность для населения и могут вызвать значительные разрушения.

"Это новая серьезная угроза для Одесской области. Такие удары несут колоссальную опасность для людей и могут нанести значительные разрушения", – говорится в сообщении.

Что известно об атаке

Воздушную тревогу на территории Одесской области объявили в 13:22. В 13:24 в Telegram-канале Воздушных сил ВС Украины сообщили о движении КАБ в направлении региона. В частности, на Южное, Очаков и Черноморское.

В 13:37 объявили отбой воздушной тревоги. Детали о последствиях атаки уточняются

Что такое КАБ

КАБ (управляемая авиационная бомба) – высокоточный боеприпас с системами наведения и аэродинамическими поверхностями. Может быть штатно управляемой или полученной путем модернизации обычной фугасной бомбы (например, ФАБ-500) с добавлением модуля коррекции полета.

Высокая точность обеспечивается спутниковым, лазерным или телевизионным наведением. Крылья дают бомбе маневренность и возможность корректировать траекторию, что повышает меткость по сравнению с неуправляемыми бомбами. Дальность действия зависит от высоты и скорости сброса самолета, а боевые части могут быть фугасными, бетонобойными или объемно-детонирующими в зависимости от назначения.

Как сообщал OBOZ.UA, военнослужащие бригады "Азов" совместно с полицейскими бригады "Лють" спасли жизнь гражданской женщины. После удара российского КАБа они достали ее из-под завалов дома в прифронтовой Константиновке Донецкой области.

