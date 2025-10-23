КАБ попал в дом: военные вместе с полицейскими спасли женщину из-под завалов в Константиновке. Фото

Военнослужащие бригады "Азов" совместно с полицейскими бригады "Лють" спасли жизнь гражданской женщины. После удара российского КАБа они достали ее из-под завалов дома в прифронтовой Константиновке Донецкой области.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел Украины. Кадры спасения опубликовали в Telegram-канале ведомства.

Оккупанты терроризируют мирное население

Местная женщина находилась в руинах собственного дома после очередной атаки захватчиков.

"Стрелки-зенитчики ПВО 12-й бригады "Азов" и бойцы Объединенной штурмовой бригады Нацполиции "Лють" спасли женщину и ее домашнего любимца", – говорится в сообщении.

Вместе с тем наши защитники оказали пострадавшей первую необходимую помощь.

В МВД подчеркнули, что спасение местных жителей с каждым днем становится сложнее, ведь российская армия ежедневно наносит удары по Константиновке с помощью всех имеющихся средств. Террористы запускают по городу дроны, авиабомбы, ракеты РСЗО и артиллерийские снаряды.

Напомним, 11 октября российские войска нанесли удар авиабомбами по Константиновке. Целью оккупантов стал храм Иова Почаевского. В результате атаки погибли двое мужчин в возрасте 49 и 56 лет. Еще пять человек получили ранения: двое мужчин (47 и 74 года) и две женщины (56 и 62 года).

Как сообщал OBOZ.UA, 24 сентября Константиновка подверглась серьезному вражескому обстрелу. В результате очередного военного преступления России погибли два человека, еще восемь человек получили ранения. Оккупанты сбросили авиабомбы на жилую застройку. Предварительно, противник применил три ФАБ-250 с модулем УМПК.

