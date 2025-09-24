Оккупанты сбросили авиабомбы на жилую застройку в Константиновке: два человека погибли, еще восемь ранены

Константиновка Донецкой области 24 сентября подверглась серьезному вражескому обстрелу. В результате очередного военного преступления России погибли два человека, еще восемь получили ранения.

Как сообщила областная прокуратура, оккупанты сбросили авиабомбы на жилую застройку. Предварительно, противник применил три ФАБ-250 с модулем УМПК.

Что известно о жертвах и пострадавших

Находясь возле частного дома, телесные повреждения, несовместимые с жизнью, получили двое мужчин. Им было по 42 и 70 лет.

Ранены восемь гражданских в возрасте от 39 до 94 лет. У них диагностированы минно-взрывные травмы, осколочные ранения, переломы, рваные раны. Люди получили медицинскую помощь; некоторые находятся в среднем и тяжелом состояниях.

Глава Донецкой ОГА (ОГА) Вадим Филашкин уточнил, что в тяжелом состоянии оставался один человек.

Повреждены 16 частных и четыре многоквартирных дома, а также автомобиль.

Под процессуальным руководством Донецкой облпрокуратуры начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту военного преступления (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

"Каждый день мы видим одну и ту же печальную картину: россияне целенаправленно бьют по гражданским, убивают, калечат – и наслаждаются этим! Не рискуйте своей жизнью и здоровьем! Эвакуируйтесь в более безопасные регионы Украины!" – призвал Филашкин.

