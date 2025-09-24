Российские войска направили на Украину более 150 беспилотников: силы ПВО обезвредили 126 из них

В ночь на 24 сентября Россия вновь атаковала Украину с воздуха: враг применил 152 средства воздушного нападения. Силы ПВО обезвредили 126 целей.

Зафиксированы попадания в ряде локаций. Подробности сообщили в Воздушных силах Вооруженных сил Украины.

Что известно о российской атаке

Запускать ударные дроны враг начал раньше, чем обычно – с 18:00 23 сентября.

В общем россияне атаковали 152 ударными БпЛА типа Shahed, "Гербера" и беспилотниками других типов с направлений: Курск, Орел, Миллерово, Шаталово, Приморско-Ахтарск (РФ) и с Гвардейского во временно оккупированном Крыму.

Среди запущенных врагом дронов было около 80 "Шахедов".

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 09:00 противовоздушной обороной сбиты/подавлены 126 вражеских БпЛА типа Shahed, "Гербера" и дронов других типов на севере, юге, востоке и в центре страны.

Зафиксированы попадания 26 ударных БпЛА на 7 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 2 локациях.

Последствия вражеских ударов

На Харьковщине, по данным ГСЧС, в результате ударов российских БПЛА произошли многочисленные пожары и есть пострадавшие.

В Харькове россияне нанесли удары по Холодногорскому району города: там возникло 4 пожара.

"Горели здание магазина, хозяйственная постройка и другие объекты. Повреждены частные жилые дома и автомобили. Пострадал человек", – перечислили последствия атаки в ГСЧС.

В Чугуевском районе атаковано село Бугаевка. Там загорелись жилой дом и хозяйственные постройки. А в городе Чугуев по двум адресам горели жилой дом, гараж и легковые автомобили. Есть пострадавший.

К работам по ликвидации последствий привлекались спасатели и техника ГСЧС.

Как сообщал OBOZ.UA, накануне вечером россияне атаковали Харьков дронами. В городе прогремело не менее 16 взрывов.

Также сообщалось, что 23 сентября оккупанты снова атаковали Запорожье. В облцентре в результате атаки есть есть жертва и раненые.

