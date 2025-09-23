Вечером 23 сентября в Харькове прогремели взрывы. Город находится под атакой российских дронов, есть "прилеты" и пострадавшие.

Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов. По его словам, в течение первых 10 минут в городе прогремело пять взрывов, еще за полчаса – более 15.

Первый взрыв в городе прогремел около 22:10. Терехов призвал жителей находиться в укрытии.

Впоследствии он уточнил, что в Холодногорском районе произошел прилет дрона.

"По предварительной информации, прилет произошел в Холодногорском районе. Детали уточняются. Враг может нанести повторные удары!", – предупредил мэр города.

Терехов отметил, что Харьков находится под массированной атакой шахедов, которая продолжается. В городе раздаются взрыв за взрывом. Причем, некоторые из них происходят одновременно.

По состоянию на 22:50 уже насчитывалось 16 прилетов.

"По предварительной информации, которая требует уточнения, большинство из 16 прилетов пришлось на Холодногорский район города", – сообщил Терехов.

Он также отметил, что в связи с вражескими ударами по Харькову в некоторых районах города есть проблемы с поставками электроэнергии.

Враг продолжает атаковать город.

Как сообщил председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов, под вражеским ударом оказался также Шевченковский район города. В результате атаки там вспыхнул пожар. На место удара прибыли подразделения ГСЧС.

По состоянию на 23:00 появилась информация об одном пострадавшем в результате российского обстрела Харькова. Взрывное ранение получил 24-летний мужчина. Врачи оказали ему необходимую помощь на месте и госпитализировали.

Как сообщал OBOZ.UA, вечером 4 сентября Россия ударила дронами и ракетами по Харьковщине. В результате атаки есть погибшие и раненые среди гражданских и работников дорожных служб.

