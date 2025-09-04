Россия ударила дронами и ракетами по Харьковщине: есть погибшие и раненые

На Харьковщине вечером 4 сентября зафиксировано сразу несколько атак оккупантов с применением дронов и ракет. В результате ударов есть погибшие и раненые среди гражданских и работников дорожных служб.

Об обстрелах сообщил председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов в своем телеграмм-канале. Он уточнил, что около 21:30 в селе Хотимля Старосалтовской громады вражеский беспилотник попал в бригаду ремонтников. Двое 40-летних мужчин погибли, еще двое получили ранения и были госпитализированы. Также во время атаки погибла 25-летняя женщина.

Местные жители рассказывают, что взрыв был настолько сильным, что его слышали даже в отдаленных селах. По словам очевидцев, первые минуты после удара были хаотичными – люди пытались понять, нет ли еще опасности.

Новые данные о пострадавших

По обновленной информации от Синегубова, количество пострадавших в Хотимле возросло – еще один работник дорожной службы обратился к врачам. Кроме того, около 21:00 враг нанес ракетный удар по селу Лозовенька Изюмского района. Там вспыхнул пожар, но данных о жертвах пока нет.

Харьковский городской голова Игорь Терехов сообщил, что российские дроны "молния" попали по Немышлянскому и Салтовскому районам областного центра. В последнем беспилотник попал на территорию учебного заведения. Жертв нет, но выбито 18 окон и поврежден забор.

Последствия атак

Таким образом, за вечер регион получил по меньшей мере три отдельных удара. Ситуация на Харьковщине остается напряженной, ведь часть населенных пунктов регулярно страдает от вражеских атак. Военные и спасатели продолжают уточнять масштабы разрушений и количество пострадавших.

Как сообщал OBOZ.UA, 2 сентября, российские оккупационные войска ударили по Купянску на Харьковщине. В результате обстрела есть погибшие. Обе женщины получили смертельные ранения на месте происшествия.

Кроме этого, 2 сентября российская оккупационная армия атаковала Белую Церковь в Киевской области дронами-камикадзе. В результате обстрела погиб один человек. Тело мужчины было обнаружено во время ликвидации пожара гаражного кооператива.

