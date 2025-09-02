Оккупанты ударили по Купянску на Харьковщине: погибли две женщины

Во вторник, 2 сентября, российские оккупационные войска ударили по Купянску на Харьковщине. В результате обстрела есть погибшие.

Об этом сообщили в Нацполиции. Сигнал о трагедии на линию 102 поступил от сына одной из погибших.

Обе женщины получили смертельные ранения на месте происшествия.

"В результате очередного вражеского обстрела города Купянск погибли две женщины 69 и 63 лет", – уточнили правоохранители.

Полицейские документируют обстоятельства атаки и продолжают собирать доказательства военных преступлений против мирного населения. По факту обстрела следователи открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины – военные преступления.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 2 сентября российская оккупационная армия атаковала Белую Церковь в Киевской области дронами-камикадзе. В результате обстрела погиб один человек. Тело мужчины было обнаружено во время ликвидации пожара гаражного кооператива.

В августе 2025 года силы противовоздушной обороны Украины продолжили активно защищать небо страны и нанесли ощутимые потери врагу. В течение месяца всего было уничтожено 6346 воздушных целей.

