Оккупанты снова атаковали Запорожье: прогремели взрывы, есть раненые

Во вторник, 23 сентября, российские оккупанты снова нанесли удары по Запорожью, взрывы прогремели в одном из районов города. Предварительно, известно о двух раненых.

Об этом сообщил глава Запорожской ОГА Иван Федоров. Он отметил, что воздушная тревога раздается по всей области.

"Предварительно, два человека получили ранения", – говорится в сообщении.

"В одном из районов города прогремели три взрыва! Тревога объявлена по всей территории области. Находитесь в безопасных местах".

Впоследствии в Telegram-канале Запорожской военной администрации появилась фотография, на которой видно пожар.

Дополняется...