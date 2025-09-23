Россияне атаковали КАБами Запорожье, в городе вспыхнули пожары: первые подробности. Фото и видео

Российские оккупационные войска ночью 23 сентября осуществили авиационный удар по Запорожью. Зафиксировано несколько взрывов и пожаров в городе, есть повреждения частной и промышленной инфраструктуры. Информации о жертвах или пострадавших пока нет.

Председатель Запорожской ОГА Иван Федоров подтвердил факт ночной атаки в своем официальном телеграмм-канале. Он отметил, что над областным центром зафиксирована угроза применения управляемых авиационных бомб, а также движение вражеских ударных дронов.

"Оставайтесь в укрытиях до отбоя тревоги", – призвал чиновник.

Местные жители сообщали о повторных взрывах в разных районах города. В Заводском районе в результате атаки загорелись частные дома, также зафиксировано возгорание на объектах промышленной инфраструктуры. По предварительным данным, российская авиация сбросила по ночному городу не менее пяти авиабомб КАБ.

"Вторую ночь подряд россияне массированно атакуют Запорожье. Под ударом гражданская инфраструктура и жилье людей. Все, кто нуждается в помощи, могут обратиться в городской колл-центр: 15-80. Также работает горячая телефонная линия Запорожской ОВА: +380800503508", – пишет Иван Федоров.

Воздушная тревога в регионе продолжается, также есть угроза новых атак, в частности баллистическими ракетами.

Чрезвычайники ликвидируют возгорание и проводят поисково-спасательную операцию. По предварительной информации, под завалами разрушенных конструкций здания может находиться человек.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что буквально утром 22 сентября в Запорожье прогремели взрывы: облцентр оказался под атакой российских войск. На местах попаданий вспыхнули пожары, есть разрушения. Известно о четырех раненых и трех погибших: тело третьей жертвы нашли под завалами полностью разрушенного дома.

