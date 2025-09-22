Оккупанты ударили по Запорожью: произошли пожары, два человека погибли, есть раненые. Фото и видео

Утром 22 сентября в Запорожье прогремели взрывы: облцентр оказался под атакой российских войск. На месте прилета вспыхнул пожар.

Известно о по меньшей мере двух погибших и двух раненых, под завалами разрушенного дома ищут женщину. Подробности сообщил начальник Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.

Что известно

После 4 часов утра в понедельник в Запорожье объявили угрозу ударов российских КАБов. Уже в 04:35 Федоров сообщил о первых взрывах в облцентре, а через некоторое время рассказал, что из-за вражеской атаки возник пожар.

"Враг попал в объект гражданской инфраструктуры. Уничтожен и поврежден автомобиль", – отметил Федоров в 04:56.

По данным ГСЧС, отдельное попадание вызвало пожар на парковке: горело двухэтажное здание и пять авто на площади 100 кв м.

По состоянию на 05:14 россияне нанесли не менее 5 ударов по облцентру, атаковав объекты гражданской инфраструктуры и промышленности управляемыми авиабомбами. После этого атака продолжилась.

Вскоре стало известно о первой жертве российской атаки.

"Погибла женщина. Таковы предварительные трагические последствия вражеской атаки по Запорожью. Информация о раненых устанавливается", – написал Федоров в 06:14.

Уже в 06:39 он обнародовал уточненные данные: вражеская атака оборвала жизнь двух человек. Еще двое получили ранения.

"Один из раненых в тяжелом состоянии. Медики оказывают всю необходимую помощь", – уточнил начальник Запорожской ОВА.

Также по состоянию на 07:20 поступила информация, что под завалами полностью разрушенного российской бомбой жилого дома может находиться женщина.

"На месте непрерывно работают спасатели ГСЧС. Делают все возможное, чтобы найти человека", – отметил Федоров.

Всего, по данным ОВА, в результате ночной атаки повреждены 15 многоэтажных и 10 частных домов, а также нежилые помещения.

"Специалисты районных администраций уже обследуют территорию, чтобы зафиксировать все повреждения. Коммунальные службы уже начали закрывать выбитые окна OSB-плитами в жилых домах", – рассказал Федоров.

Тем временем спасатели тушили пожар на атакованном объекте гражданской инфраструктуры.

"Повреждены жилые дома. Коммунальщики и службы соцзащиты оказывают помощь пострадавшим", – добавил Федоров.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киевской области в результате вражеской атаки произошли пожары, последствия фиксируются в четырех районах. По крайней мере в трех из них повреждены дома. На Бориспольщине пострадал мужчина.

Также под утро понедельника оккупанты атаковали предприятие и учебное заведение в Сумах. Произошел пожар. Известно о пострадавшем: ранения получил охранник пораженного предприятия.

