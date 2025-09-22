На Киевщине в результате вражеской атаки произошли пожары, повреждены дома: пострадал мужчина. Фото

Российские войска в ночь на 22 сентября нанесли удары по Киевской области. Последствия вражеской атаки фиксируются в четырех районах области.

Горели жилые дома, ранен мужчина. О последствиях российской атаки на пристоличный регион рассказал начальник Киевской областной военной администрации Николай Калашник.

Что известно

Об ударах войск РФ по Киевской области стало известно после 2 часов ночи.

На утро последствия атаки фиксировались в четырех районах Киевской области.

В Бориспольском районе возник пожар в частном доме. Повреждены транспортные средства и еще один частный дом.

"К сожалению, в результате вражеской атаки в Бориспольском районе есть пострадавший. Мужчина 1993 года рождения получил слепое осколочное ранение плеча. Вся необходимая медицинская помощь оказана в больнице. В госпитализации не нуждается", – рассказал Калашник.

Кроме того, из-за вражеских ударов в Вышгородском районе возникло возгорание лесной подстилки.

В Фастовском районе горел частный дом.

В Обуховском районе обломки сбитого беспилотника упали на незаселенную многоэтажку.

"На месте событий работают оперативные службы. Принимаются все необходимые меры для ликвидации последствий вражеской атаки на мирные населенные пункты области", – отметил начальник Киевской ОВА.

Как сообщал OBOZ.UA, ночью 22 сентября оккупанты атаковали предприятие и учебное заведение в Сумах. На месте попадания вспыхнул пожар. Пострадал по меньшей мере один человек – охранник атакованного предприятия.

Также сообщалось, что Россия ударила "Смерчем", КАБом и дронами по Константиновке. В городе есть погибшие и раненые.

