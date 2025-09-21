Россия ударила 'Смерчем', КАБом и дронами по Константиновке: есть погибшие и раненые. Фото

Войска страны-агрессора России в воскресенье, 21 сентября, нанесли удары по Константиновке Донецкой области КАБом, из РСЗО "Смерч" и ствольной артиллерии. Повреждены многоквартирные дома и магазины, погибли два человека, трое получили ранения.

О последствиях обстрелов сообщил начальник городской военной администрации Константиновки Сергей Горбунов. Он также обнародовал кадры с мест прилетов.

Что известно об обстрелах Константиновки 21 сентября

Утром оккупанты обстреляли Константиновку из ствольной артиллерии и атаковали FPV-дроном.

Погибло одно гражданское лицо, получив ранения, несовместимые с жизнью, по месту жительства, сообщил Сергей Горбунов.

Еще один человек получил травмы во время движения в авто в результате удара дрона. Легковушка получила повреждения.

В результате артиллерийского обстрела пострадали еще двое жителей города. Они самостоятельно обратились за помощью в больницу в Дружковке.

Зафиксированы значительные разрушения гражданской инфраструктуры.

В 12 часов Сергей Горбунов сообщил об очередных вражеских обстрелах Константиновки. По его словам, войска России нанесли удар по городу из РСЗО "Смерч".

Повреждены три фасада многоэтажек, фасад магазина и ТЦ.

Также враг совершил авиаудар управляемой авиабомбой ФАБ-250 с УМПК – поврежден фасад многоквартирного дома.

Кроме того, агрессор открыл огонь из ствольной артиллерии по жилым кварталам Константиновки.

В собственном доме погиб мирный житель.

По словам чиновника, отдел полиции №2 Краматорского РУП ГУНП в Донецкой области проводит фиксацию военных преступлений России.

Дополняется...