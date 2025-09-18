Оккупанты сбросили авиабомбу на жилой сектор Константиновки: погибли пять человек. Фото

Российские оккупанты утром в пятницу, 18 сентября, нанесли авиаудар по Константиновке Донецкой области. В результате атаки погибли пять мирных жителей.

Об этом сообщили в Национальной полиции Украины и Донецкой областной прокуратуре. Правоохранители работали на месте попадания.

Как сообщили в полиции, враг в 09:55 утра сбросил бомбу ФАБ-250 из УМПК на жилой сектор Константиновки.

В результате атаки погибли пять человек – две женщины 62 и 65 лет и трое мужчин 65, 67, 74 лет.

Повреждены четыре многоквартирных дома.

Дополняется...