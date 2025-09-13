Оккупанты ударили по Константиновке в Донецкой области: три человека погибли, семь ранены. Фото

В субботу, 13 сентября, военные российской армии нанесли удары по Константиновке Донецкой области. В результате обстрелов погибли 3 человека, еще 7 человек получили ранения.

Об этом сообщили председатель Донецкой ОГА Вадим Филашкин и Донецкая областная прокуратура. Отмечается, что атака оккупантов продолжается с самого утра.

Что известно

Кроме жертв и пострадавших в городе повреждено административное здание, частные дома и многоэтажки.

"По меньшей мере 3 человека погибли и 6 ранены в результате сегодняшних обстрелов Константиновки. С самого утра город под огнем вражеской артиллерии и под ударами авиабомб", – написал Филашкин.

По его словам, масштабы разрушений постоянно увеличиваются, поскольку вражеские обстрелы почти не прекращаются. Все факты и последствия действий РФ тщательно фиксируются.

По информации Донецкой областной прокуратуры, позже количество убитых увеличилось до 7 человек, начато расследование.

"13 сентября 2025 года в течение 50 минут войска ВС РФ били по Константиновке из ствольной артиллерии и РСЗО "Смерч". Под вражеским огнем в очередной раз оказался жилой микрорайон. В результате атаки погибли трое горожан 33, 76 и 78 лет", – указано в сообщении.

В жилых районах ранения получили четыре женщины в возрасте от 42 до 59 лет и трое мужчин 27, 59 и 61 лет. У пострадавших диагностировали минно-взрывные травмы, осколочные ранения и открытый перелом. Медики оценивают их состояние как средней тяжести.

В результате обстрела в городе повреждены 14 частных и многоквартирных домов, а также легковой автомобиль.

"При процессуальном руководстве Константиновской окружной прокуратуры начато досудебные расследования в уголовных производствах по фактам совершения военных преступлений (ч. ч. 1, 2 ст. 438 УК Украины). Прокуроры принимают все возможные и надлежащие меры для документирования последствий обстрела гражданского населения", – говорится в сообщении.

Эвакуация – лучший способ сохранить жизнь

Глава Донецкой ОГА в очередной раз обратился к гражданским, проживающим в опасных регионах и призвал их эвакуироваться в более защищенные области.

"В очередной раз призываю всех гражданских: берегите себя! Эвакуируйтесь в более безопасные регионы Украины!", – говорится в сообщении.

Напомним, 12 сентября оккупанты нанесли удары из артиллерии и FPV-дроном по Марганецкой громаде Никопольского района Днепропетровской области. В результате обстрелов погибла 66-летняя женщина, еще два человека получили ранения. Повреждены частные дома, хозяйственные постройки и автомобили.

Как сообщал OBOZ.UA, утром 12 сентября российские войска совершили атаку ударными дронами по промышленной зоне в Сумах. В результате удара начался пожар, повреждены транспортные средства и нежилые здания.

