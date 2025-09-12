Оккупанты ударили по Днепропетровщине: погибла женщина, есть пострадавшие. Фото
Российские оккупанты нанесли удары из артиллерии и FPV-дроном по Марганецкой громаде Никопольского района Днепропетровской области. В результате обстрелов погибла 66-летняя женщина, еще два человека получили ранения.
О последствиях атаки сообщил руководитель Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак. Он также обнародовал фото с мест попаданий.
"Очередная трагедия на Никопольщине, к которой привел вражеский террор", – говорится в заметке.
Последствия ударов РФ по Марганецкой громаде
По словам чиновника, враг совершил артиллерийский обстрел Марганецкой громады, а также ударил FPV-дроном.
От вражеского огня погибла 66-летняя женщина.
Кроме того, ранения получили двое мужчин 65 лет госпитализирован. 59-летний пострадавший будет лечиться амбулаторно.
Повреждены частные дома, хозяйственные постройки и автомобили.
Как сообщал OBOZ.UA, утром 12 сентября войска России совершили атаку ударными дронами по промышленной зоне в Сумах. Вспыхнул пожар, повреждены транспортные средства и нежилые здания.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!