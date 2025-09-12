Оккупанты ударили дронами по промышленной зоне на окраине Сум и атаковали область ракетами: есть погибшие. Фото

Утром 12 сентября российские войска совершили атаку ударными беспилотниками по промышленной зоне на окраине Сум. В результате удара возник пожар, были повреждены транспортные средства и нежилые здания.

Также из-за российского обстрела погиб человек. Об этом сообщил глава Сумской ОГА Олег Григоров.

Что известно

По информации местных властей, после первого попадания под завалами мог оказаться охранник предприятия. Сначала он еще выходил на связь, однако после повторного удара дронами контакт с ним исчез.

Из-за угрозы новых атак спасатели ГСЧС некоторое время не могли начать поисково-спасательные работы. На 7:00 утра сообщалось, что за медицинской помощью никто не обращался.

Впоследствии под завалами было обнаружено тело погибшего охранника, который находился на рабочем месте во время атаки.

На месте удара продолжается ликвидация последствий и аварийно-поисковые работы. Огонь был локализован, однако здания и техника подверглись значительным разрушениям.

Местные власти и спасательные службы выразили искренние соболезнования родным погибшего. В сети уже появились первые фото с места трагедии.

Другие удары РФ по Сумщине

Кроме атаки на Сумы, утром 12 сентября враг нанес ракетный удар по Битицкому старостату Сумской громады. В результате утреннего ракетного удара есть погибшие. Предварительно, оккупанты атаковали село тремя ракетами. Есть разрушения и повреждения в жилом секторе.

В прокуратуре уточнили, что в результате атаки оккупантов погибли два человека, одному из которых 67 лет, личность другого устанавливается. Ранены по меньшей мере 5 человек.

Повреждены или уничтожены более 10 домовладений.

Прокуроры во взаимодействии с другими правоохранителями документируют последствия атаки.

Под процессуальным руководством Сумской областной прокуратуры проводится досудебное расследование по факту совершения военных преступлений, повлекшее гибель людей (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Также накануне вечером в Сумском районе ударным дроном был атакован гражданский автомобиль. Пострадала 19-летняя пассажирка, которую госпитализировали. Врачи оказывают ей необходимую помощь.

Напомним, в ночь на 11 сентября российская армия атаковала Сумы, там прогремело два взрыва. Целью оккупантов оказалось училище строительства и дизайна. Здание подверглось разрушениям, вспыхнул пожар.

Как сообщал OBOZ.UA, российская оккупационная армия продолжает терроризировать Украину воздушными атаками. 11 сентября захватчики в очередной раз запустили десятки дронов-камикадзе. Силами противовоздушной обороны было уничтожено 33 БПЛА.

