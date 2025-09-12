Россия атаковала Украину десятками дронов: в Воздушных рассказали, сколько БПЛА сбито

Российская оккупационная армия продолжает терроризировать Украину воздушными атаками. 11 сентября захватчики в очередной раз запустили десятки дронов-камикадзе

Силами противовоздушной обороны было уничтожено 33 БПЛА. Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.

Подробности

В целом противник атаковал Украину 40 ударными дронами типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов. Россияне запускали БПЛА с разных направлений: Курск, Миллерово, Приморско-Ахтарск – РФ., более 20 из них – "Шахеды".

Воздушное нападение отражали зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 9:00 противовоздушной обороной сбито/подавлено 33 вражеских БпЛА типа Shahed и дронов-имитаторов различных типов на севере, востоке и в центре страны. Зафиксировано попадание 6 ударных БпЛА на 3 локациях.

Последствия вражеской атаки

В ночь на 12 сентября оккупанты ударили по Сумах, в результате чего пострадало нежилое помещение.

"Два взрыва, которые сегодня слышали все в городе, – это прилет вражеских беспилотников по нежилому помещению. Информация о раненых или погибших уточняется", – сообщил и.о. городского головы Сум Артем Кобзарь.

Напомним, в ночь на 11 сентября российская армия атаковала Сумы, там прогремело два взрыва. Целью оккупантов оказалось училище строительства и дизайна. Здание подверглось разрушениям, вспыхнул пожар.

Как писал OBOZ.UA, по сообщению одного из мониторинговых каналов, в ночь на 10 сентября Россия направила на Украину ударные БПЛА типа Shahed и беспилотники-имитаторы из ряда локаций и десятки крылатых ракет. Последняя атака агрессора стала самой массированной за последние четыре месяца.

