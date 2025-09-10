'Самая массированная ракетная атака за четыре месяца': появилась карта пролета ракет и дронов во время удара РФ по Украине 10 сентября

В ночь на 10 сентября страна-террорист Россия направила на Украину ударные БПЛА типа Shahed и беспилотники-имитаторы из ряда локаций и десятки крылатых ракет. Последняя атака агрессора стала самой массированной за последние четыре месяца.

Об этом сообщили в мониторинговом Telegram-канале "ПВО радар". Там опубликовали карту с направлениями движения вражеских целей.

Что известно

"Самая массированная ракетная атака по территории Украины за 4 месяца! Враг массированно атаковал территорию Украины ракетами Х-101, Х-59, "Калибр". Также атаковал ударными БПЛА многие города Украины", – говорится в сообщении.

Основной целью российских ракет были города – Житомир, Винница, Калуш и Львов.

Ударные БПЛА направлялись в направлении Польши, Луцка, Львова, Винницы, Донецкой и Одесской областей.

Последствия по регионам Украины

В Хмельницкой области в результате российской атаки пострадали три человека. Из-за обстрела поврежден целый ряд гражданских объектов. Врагом разрушена швейная фабрика, повреждены автозаправка, транспорт, выбиты окна в окружающих домах.

На Житомирщине, как и в других регионах нашей страны, целью российских террористов стали гражданские объекты. В результате атаки погиб человек, еще один получил ранения.

Над Буковиной ночью был зафиксирован один вражеский беспилотник. Его оперативно обезвредили силы ПВО. К счастью, жертв, пострадавших и разрушений нет.

На Волыни зафиксировали несколько десятков вражеских БПЛА. В результате атаки произошел пожар в одном из производственных помещений. Все соответствующие службы работают на местах падения обломков, чтобы убедиться, что территория безопасна.

В Винницкой области также прозвучала серия мощных взрывов. Оккупанты атаковали на территории региона гражданские промышленные объекты. По предварительным данным, враг применил в ходе атаки крылатые ракеты.

Как сообщал OBOZ.UA, с начала 2025 года страна-агрессор Россия усилила террор против Украины, в результате чего количество воздушных атак выросло более чем в пять раз. А июнь и июль стали для украинцев наиболее смертоносными.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!