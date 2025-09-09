С начала года количество российских воздушных атак на Украину выросло более чем в пять раз: два месяца стали самыми смертоносными – WP

С начала 2025 года страна-агрессор Россия усилила террор против Украины, в результате чего количество воздушных атак выросло более чем в пять раз. А июнь и июль стали для украинцев наиболее смертоносными.

Об этом сообщает Washington Post. Как утверждает анонимный европейский чиновник, РФ не заинтересована в окончании войны.

Агрессор усиливает обстрелы

По результатам анализа, в июне и июле Россия осуществила рекордные атаки, выпустив по Украине 11 739 дронов и 433 крылатых и баллистических ракет. В результате вражеских атак погибли 518 мирных жителей, более 1500 получили ранения, а миллионы украинцев пережили новые волны ужаса.

"Сейчас в одной атаке участвует больше дронов, чем было бы за месяц ударов в 2024 году", – отметил старший научный сотрудник Фонда Карнеги за международный мир Майкл Кофман.

В материале подчеркивается, что именно эти два месяца стали самыми кровавыми для гражданского населения за последние три года, о чем свидетельствуют данные Мониторинговой миссии по правам человека в Украине. Даже Львов, город, который считался относительно безопасным – оказался под ударами.

"Они (оккупанты. – Ред.) будут продолжать каждую ночь создавать хаос в разных частях Украины. Россия не имеет никакого интереса останавливаться сейчас", – сказал высокопоставленный европейский дипломат на условиях анонимности.

Еще один европейский дипломат из Киева отметил, что с каждым разом атаки агрессора становятся все более опасными.

"Каждый месяц на нас летит что-то все более неприятное. Год назад я не слышал этих дронов. Теперь я слышу их изнутри своего здания", – отметил он.

Напомним, ранее аналитики из Института изучения войны отмечали, что Россия расширяет производство дальнобойных беспилотников. Это может усилить количество массированных вражеских атак, что приведет к серьезному истощению электросети и энергетической инфраструктуры Украины, особенно накануне зимы.

Как писал OBOZ.UA, по информации Воздушных сил Украины, в ночь на 7 сентября оккупанты запустили 823 средства воздушного нападения. Силами противовоздушной обороны была уничтожена 751 цель. Произошло попадание 9 ракет и 56 ударных БПЛА на 37 локациях.

