Оккупанты атаковали Украину ракетами и сотнями дронов: силы ПВО сбили 751 цель

Российская оккупационная армия продолжила терроризировать Украину атаками. В ночь на 7 сентября и под утро захватчики в очередной раз запустили сотни дронов-камикадзе и ракеты.

Силами противовоздушной обороны была уничтожена 751 цель. Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.

В общем при ударе радиотехническими войсками Воздушных сил обнаружено и осуществлено сопровождение 818 средств воздушного нападения: 805 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотников-имитаторов различных типов по направлениям Курск, Брянск, Миллерово, Орел, Шаталово, Приморско-Ахтарск – РФ, Чауда – ВОТ Крыма;

– 9 крылатых ракет Искандер-К из Курской области;

– 4 баллистических ракеты Искандер-М/KN-23 из Крыма.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины. По предварительным данным, по состоянию на 08.30, противовоздушной обороной сбито/подавлено 751 воздушную цель:

– 747 вражеских БПЛА типа Shahed и дронов-имитаторов разных типов;

– 4 крылатые ракеты Искандер-К.

Зафиксировано попадание 9 ракет и 56 ударных БПЛА на 37 локациях, падение сбитых (обломки) на 8 локациях.

Напомним, в ночь на 7 сентября российская террористическая армия массированно атаковала Кременчуг. После серии взрывов в части города исчезла электроэнергия. Оккупанты атаковали город десятками дронов-камикадзе.

Как сообщал OBOZ.UA, с вечера 6 сентября страна-агрессор Россия начала очередную атаку на Украину с применением ударных БПЛА. Враг запустил десятки "Шахедов" и дронов-имитаторов с нескольких направлений, в воздухе одновременно фиксировали более 100 БПЛА. Также противник нанес удары баллистикой.

