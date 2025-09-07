РФ атакует Украину 'Шахедами': в воздухе более 100 вражеских БПЛА

С вечера субботы, 6 сентября, страна-агрессор Россия начала очередную атаку на Украину с применением ударных БПЛА. Враг запустил десятки "Шахедов" и дронов-имитаторов с нескольких направлений, в воздухе одновременно фиксировали более 100 БПЛА.

В регионах по вражеским целям работают силы ПВО. О движении беспилотников РФ информируют Воздушные силы ВСУ.

Ход атаки РФ

В течение вечера и ночи в регионах объявляли тревогу в связи с угрозой БПЛА. Новые дроны залетали в Украину с разных направлений и двигались в том числе в сторону западных областей.

По состоянию на 01:50 дроны фиксировали в Сумской, Черниговской, Киевской, Житомирской, Харьковской, Полтавской, Донецкой, Запорожской, Черкасской, Днепропетровской и Херсонской областях.

По состоянию на 02:30, по данным monitor, над Украиной было почти 130 российских ударных беспилотников. Карта тревог выглядела следующим образом:

Дополняется...

Как сообщал OBOZ.UA, российская оккупационная армия в ночь на 6 сентября снова терроризировала Украину дроновыми атаками. Захватчики в очередной раз запустили десятки дронов-камикадзе типа Shahed. Силами противовоздушной обороны было уничтожено 68 БПЛА.

