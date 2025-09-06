Россияне атаковали Запорожье дронами: пострадали жилые дома и детский сад, есть раненые. Фото и видео

Вечером в субботу, 6 сентября, российские захватчики направили ударные БПЛА на Запорожье. В городе вследствие атаки произошло несколько пожаров, повреждены детский сад, жилые дома и предприятие. Известно о 15 пострадавших.

Об этом сообщил начальник Запорожской ОВА Иван Федоров. Он написал, что россияне ударили по Запорожью не менее 7 БПЛА, часть дронов сбили наши воины, благодаря чему они не достигли своих целей.

"Запорожье. Суббота. Выходной. Все люди дома", – отметил Федоров.

Последствия атаки РФ

Предварительно, повреждены шесть многоэтажных и четыре частных дома. Значительным разрушениям подвергся детский сад – почти 80% здания уничтожено. Также поврежден один из объектов критической инфраструктуры.

15 человек получили ранения вследствие вражеской атаки на Запорожье. Четыре человека госпитализированы, еще 11 – лечатся амбулаторно.

Спасатели достали из-под завалов одного человека, сообщили в ГСЧС.

"Частично разрушены жилые дома и детский сад, возник пожар площадью около 80 кв. м. Обломками повреждены соседние постройки... На месте работает пиротехническое подразделение ГСЧС, которое обследует территорию. Психологи ГСЧС оказали помощь 7 гражданам", – сказано в сообщении.

Как сообщал OBOZ.UA, утром 4 сентября российская террористическая армия нанесла удар дроном по гражданской инфраструктуре в Запорожье. В результате вражеской атаки ранения получили мирные жители.

