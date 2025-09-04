Оккупанты нанесли удар по Запорожью: есть раненые. Фото и видео

Утром 4 сентября российская террористическая армия нанесла удар дроном по гражданской инфраструктуре в Запорожье. Вследствие вражеской атаки ранения получили мирные жители.

По предварительным данным, пострадали четверо жителей города. Об этом в Telegram сообщил начальник Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.

Что известно об атаке

В областной администрации сообщили, что пострадавшим женщинам медики оказались помощь. Согласно опубликованным снимкам, целью путинских террористов в Запорожье стал жилой многоэтажный дом и кафе.

По информации мониторинговых каналов, дрон атаковал южную часть Запорожья около 10:50 утра. При этом в сети писали, что тип БПЛА неизвестный. Также стоит отметить, что сигнал воздушной тревоги прозвучал в Запорожье уже после взрыва.

Руководитель Центра "Изучение оккупации" Петр Андрющенко возмутился, что вражеский дрон спокойно и беспрепятственно курсировал по городу, при этом тревоги в областном центре не было. Также он заявил, что если российская армия будет доставать до Запорожья артиллерийским огнем и БПЛА с управлением по оптоволоконному кабелю, то ситуация может стать катастрофической.

Что предшествовало

Страна-террорист Россия активно и массированно использует дроны-камикадзе для ударов по территории Украины. Эта тактика стала одним из ключевых элементов воздушных атак. При этом диктатор России Владимир Путин фактически признался, что его армия атакует не военные объекты на территории Украины, а гражданские.

Напомним, в ночь на 3 сентября российская террористическая армия нанесла массированный удар по Дружковке Донецкой области. Целью путинских захватчиков в очередной раз стал жилищный сектор. Вследствие вражеской атаки ранения получили 7 человек, среди которых 16-летняя девушка.

Как сообщал OBOZ.UA, 3 сентября оккупационная армия РФ нанесла комбинированный удар по Ивано-Франковской области. Путинские войска атаковали регион крылатыми ракетами и дронами-камикадзе. Целью вражеской атаки стал объект инфраструктуры.

