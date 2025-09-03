Оккупанты атаковали объект инфраструктуры в Ивано-Франковской области: произошел пожар

Ночью 3 сентября оккупационная армия РФ нанесла комбинированный удар по Ивано-Франковской области. Путинские войска атаковали регион крылатыми ракетами и дронами-камикадзе.

Целью вражеской атаки стал объект инфраструктуры. Об этом в Telegram сообщила глава Ивано-Франковской областной военной администрации Светлана Онищук.

Подробности атаки

По информации областной власти, в регионе ночью активно работали силы противовоздушной обороны. Враг нацелился на один из инфраструктурных объектов.

В ОВА отметили, что по предварительным данным, обошлось без пострадавших. Тем не менее, в результате атаки возник пожар. Задействованы все соответствующие службы.

"Благодарность нашим воинам за защиту и всем службам, работающим над ликвидацией последствий обстрелов. В очередной раз подчеркиваю – не пренебрегайте сигналами воздушной тревоги! Берегите себя, своих родных и близких", – написала глава ОВА.

Городской голова Калуша Андрей Найда отметил, что в городе после обстрела будет проведет анализ качества воздуха. Он призвал местных жителей пока не пускать детей в школу до дальнейших распоряжений.

Воздшная тревога в Ивано-Франковской области объявлялась в 2:00 часа ночи, угроза сохранялась до 7 часов утра. По информации мониториговых каналов, россияне задействовали в ходе атаки сотни дронов-камикадзе, а также крылатые ракеты морского и воздушного базирования.

Что предшествовало

Во время визита в Китай 2 сентября диктатор России Владимир Путин заявил, что оккупанты "начали серьезно отвечать" на атаки Украины по российской энергетической инфраструктуре. Таким образом главарь Кремля фактически признался, что его армия атакует не военные объекты на территории Украины. Страна-террорист Россия активно и массированно использует дроны-камикадзе для ударов по территории Украины. Эта тактика стала одним из ключевых элементов воздушных атак.

Как сообщал OBOZ.UA, кроме атаки "Шахедов" страна-агрессор этой ночью подняла в воздух борты стратегической авиации. Тревога распространилась почти на все области Украины.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!