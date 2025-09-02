Украина под массированной воздушной атакой: враг запустил более 100 'Шахедов' одновременно и поднял в воздух Ту-95МС

Со второй половины дня вторника, 2 сентября, страна-агрессор Россия начала очередную атаку на Украину, по областям распространялась тревога из-за угрозы ударных БПЛА. По состоянию на вечер над нашей страной было зафиксировано более 100 вражеских дронов, а незадолго до полуночи стало известно, что РФ подняла в воздух свою стратегическую авиацию.

Как писали в мониторинговых каналах, с аэродрома "Оленья" взлетели два бомбардировщика Ту-95МС. Тем временем Воздушные силы ВСУ информировали о движении российских БПЛА.

Ход атаки РФ

По состоянию на 23:28 тревогу объявили в большинстве областей Украины. Новые группы БПЛА противника заходили на территорию страны с разных направлений, двигаясь стандартными маршрутами в направлении западных областей.

Дополняется...

Как сообщал OBOZ.UA, российская оккупационная армия продолжает терроризировать Украину дроновыми атаками. Ночью 2 сентября захватчики в очередной раз запустили десятки дронов-камикадзе. Силами противовоздушной обороны было уничтожено 120 БПЛА.

Вследствие ударов РФ в Сумах начался масштабный пожар, пострадали мирные жители, в том числе ребенок.

Также 2 сентября российская оккупационная армия атаковала Белую Церковь в Киевской области дронами-камикадзе. Вследствие обстрела погиб один человек. Тело мужчины было обнаружено во время ликвидации пожара гаражного кооператива.

Киев тоже атаковали вражеские дроны. В столице были слышны взрывы, в нескольких районах города упали обломки БПЛА.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!