Оккупанты атаковали Сумы: вспыхнул масштабный пожар, среди пострадавших – ребенок

Ночью 2 сентября российская террористическая армия нанесла очередную серию ударов по Сумам. Вследствие обстрела в городе начался масштабный пожар.

В результате вражеской атаки пострадали мирные жители, в том числе ребенок. Об этом в Facebook сообщил начальник Сумской городской военной администрации Сергей Крывошеенко.

Последствия обстрела

По информации городской власти, в результате обстрела разрушены помещения торгового ряда. Повреждены 4 жилых здания, выбито около 50 окон.

Также сообщается, что российские ударные дроны попали по нежилым зданиям в Заречном районе города.

Среди мирных жителей есть пострадавшие, которые обратились за амбулаторным домом, среди них – ребенок.

Начальник городской администрации отметил, что пожар, который возник после прилета дронов, уже ликвидирован. Коммунальные предприятия привлечены в ликвидацию последствий.

Штаб по ликвидации последствий удара будет развернут в школе №1 по ул. Герасима Кондратьева с 9:00 утра.

Что предшествовало

Страна-террорист Россия активно и массированно использует дроны-камикадзе для ударов по территории Украины. Эта тактика стала одним из ключевых элементов воздушных атак. Зачастую целью путинской армии стают жилые дома и другая гражданская инфраструктура. Кроме того, враг в последнее время активизировал удары по энергетической инфраструктуре.

Напомним, в августе 2025 года силы противовоздушной обороны Украины продолжили активно защищать небо страны и нанесли ощутимые потери врагу. В течение месяца было уничтожено всего 6346 воздушных целей.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 2 сентября российская оккупационная армия атаковала Белую Церковь на Киевщине дронами-камикадзе. Вследствие обстрела погиб один человек. Тело мужчины было обнаружено при ликвидации пожара гаражного кооператива.

