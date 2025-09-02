Оккупанты атаковали Украину 150 БПЛА: силы ПВО сбили 120 целей

Российская оккупационная армия продолжила терроризировать Украину дроновыми атаками. Ночью 2 сентября захватчики в очередной раз запустили десятки дронов-камикадзе

Силами противовоздушной обороны было уничтожено 120 БПЛА. Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.

В целом противник атаковал Украину 150 ударными дронами типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов. Россияне запускали БПЛА с разных направлений: Курск, Брянск, Миллерово, Приморско-Ахтарск – РФ, Чауда – ВОТ Крыма.

Воздушное нападение отражали зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08.00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 120 вражеских БПЛА типа Shahed и дронов-имитаторов разных типов на севере, юге, востоке и в центре страны.

Зафиксировано попадание 30 ударных БПЛА на 9 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 5 локациях.

Что предшествовало

Страна-террорист Россия активно и массированно использует дроны-камикадзе для ударов по территории Украины. Эта тактика стала одним из ключевых элементов воздушных атак. Зачастую целью путинской армии стают жилые дома и другая гражданская инфраструктура. Кроме того, враг в последнее время активизировал удары по энергетической инфраструктуре.

Напомним, ночью 2 сентября российская террористическая армия нанесла очередную серию ударов по Сумам. Вследствие обстрела в городе начался масштабный пожар. В результате вражеской атаки пострадали мирные жители, в том числе ребенок.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 2 сентября российская оккупационная армия атаковала Белую Церковь на Киевщине дронами-камикадзе. Вследствие обстрела погиб один человек. Тело мужчины было обнаружено при ликвидации пожара гаражного кооператива.

