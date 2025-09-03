РФ атаковала объекты 'Укрзалізниці' на Кировоградщине: есть травмированные, люди остались без света

Ночью в среду, 3 сентября российские войска атаковали дронами Знаменскую громаду на Кировоградщине, под ударом в частности оказались объекты АО "Укрзалізниця". Известно о пяти травмированных, повреждены жилые дома.

Об этом сообщил глава Кировоградской областной военной администрации Андрей Райкович. Он просил не выкладывать никаких фото и видео последствий ударов РФ в социальные сети.

Последствия атаки на Знаменку

В ОВА сообщили о пяти травмированных людях, им оказывается медицинская помощь.

Повреждены 17 жилых домов, один – разрушен. От электроснабжения были отключены населенные пункты громады.

"На месте работают сотрудники ГСЧС и полиции, психологи, медики. Бригады энергетиков восстанавливают электроснабжение", – сказано в сообщении.

Впоследствии стало известно, что близлежащие со Знаменкой населенные пункты уже запитаны энергетиками.

В "Укрзалізниці" сообщили, что в результате вражеского обстрела страны и очередного повреждения железнодорожной инфраструктуры в Кировоградской области задерживается ряд рейсов.

Это будет касаться поездов:

– №76 Кривой Рог – Киев;

– №75 Киев – Кривой Рог;

– №79 Днепр – Львов;

– №791 Кременчуг – Киев;

– №790 Кропивницкий – Киев;

– №121 Херсон – Краматорск;

– №85 Запорожье – Львов;

– №38 Киев – Запорожье;

– №37 Запорожье – Киев;

– №51 Запорожье – Одесса;

– №789 Кропивницкий – Киев;

– №119 Днепр – Хелм;

– №31 Запорожье – Перемышль;

– №59 Харьков – Одесса;

– №65/165 Харьков – Черкассы, Умань;

– №102 Краматорск – Херсон;

– №80 Львов – Днепр;

– №120 Хелм – Днепр;

– №86 Львов – Запорожье;

– №8 Одесса – Харьков;

– №54 Одесса – Днепр;

– №254 Одесса – Кривой Рог.

"Традиционно железнодорожники как можно оперативнее будут пытаться восстановить поврежденную инфраструктуру и сделают все, чтобы сократить время задержки поездов", – сказано в сообщении.

Как сообщал OBOZ.UA, кроме атаки "Шахедов" страна-агрессор этой ночью подняла в воздух борты стратегической авиации. Тревога распространилась почти на все области Украины.

