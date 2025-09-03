РФ атаковала объекты "Укрзалізниці" на Кировоградщине: есть травмированные, люди остались без света
Ночью в среду, 3 сентября российские войска атаковали дронами Знаменскую громаду на Кировоградщине, под ударом в частности оказались объекты АО "Укрзалізниця". Известно о пяти травмированных, повреждены жилые дома.
Об этом сообщил глава Кировоградской областной военной администрации Андрей Райкович. Он просил не выкладывать никаких фото и видео последствий ударов РФ в социальные сети.
Последствия атаки на Знаменку
В ОВА сообщили о пяти травмированных людях, им оказывается медицинская помощь.
Повреждены 17 жилых домов, один – разрушен. От электроснабжения были отключены населенные пункты громады.
"На месте работают сотрудники ГСЧС и полиции, психологи, медики. Бригады энергетиков восстанавливают электроснабжение", – сказано в сообщении.
Впоследствии стало известно, что близлежащие со Знаменкой населенные пункты уже запитаны энергетиками.
В "Укрзалізниці" сообщили, что в результате вражеского обстрела страны и очередного повреждения железнодорожной инфраструктуры в Кировоградской области задерживается ряд рейсов.
Это будет касаться поездов:
– №76 Кривой Рог – Киев;
– №75 Киев – Кривой Рог;
– №79 Днепр – Львов;
– №791 Кременчуг – Киев;
– №790 Кропивницкий – Киев;
– №121 Херсон – Краматорск;
– №85 Запорожье – Львов;
– №38 Киев – Запорожье;
– №37 Запорожье – Киев;
– №51 Запорожье – Одесса;
– №789 Кропивницкий – Киев;
– №119 Днепр – Хелм;
– №31 Запорожье – Перемышль;
– №59 Харьков – Одесса;
– №65/165 Харьков – Черкассы, Умань;
– №102 Краматорск – Херсон;
– №80 Львов – Днепр;
– №120 Хелм – Днепр;
– №86 Львов – Запорожье;
– №8 Одесса – Харьков;
– №54 Одесса – Днепр;
– №254 Одесса – Кривой Рог.
"Традиционно железнодорожники как можно оперативнее будут пытаться восстановить поврежденную инфраструктуру и сделают все, чтобы сократить время задержки поездов", – сказано в сообщении.
Как сообщал OBOZ.UA, кроме атаки "Шахедов" страна-агрессор этой ночью подняла в воздух борты стратегической авиации. Тревога распространилась почти на все области Украины.
