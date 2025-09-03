Оккупанты ударили по Дружковке в Донецкой области: ранены семь человек, среди них 16-летняя девушка. Фото

В ночь на 3 сентября российская террористическая армия нанесла массированный удар по Дружковке Донецкой области. Целью путинских захватчиков в очередной раз стал жилищный сектор.

Вследствие вражеской атаки ранения получили 7 человек, среди которых 16-летняя девушка. Об этом сообщили в Донецкой областной прокуратуре.

Подробности атаки

По информации областной прокуратуры, российские войска открыли огонь по Дружковке 3 сентября в 00:30 ночи. Для террора мирных жителей россияне применили реактивную систему залпового огня "Смерч".

Под прицелом оккупантов оказались многоквартирные жилые дома. В результате атаки, находясь в собственных домах, получили телесные повреждения 7 гражданских: четверо мужчин в возрасте 42, 49, 51, 76 лет, две женщины 65 и 71 года, а также 16-летняя девушка. Среди пострадавших оказалась целая семья – жена и муж, его сестра и племянник.

Правоохранители уточнили, что у пострадавших диагностированы минно-взрывная травма, осколочные ранения, сотрясение головного мозга и контузии. Им предоставлена ​​квалифицированная медицинская помощь. В общей сложности враг повредил 5 жилых домов.

При процессуальном руководстве Краматорской окружной прокуратуры начато досудебное расследование по уголовному производству по факту совершения военного преступления (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

В Дружковской городской военной администрации добавили, что в течение дня россияне также терроризировали жителей города. Враг безжалостно применяет разные виды оружия и целенаправленно бьет по жилым кварталам.

В течение дня 2 сентября российские войска неоднократно атаковали гражданские объекты, а ночью город вздрогнул от четырех мощных взрывов. Попадания РСЗО "Смерч" зафиксированы рядом с домами горожан, одно из них вызвало пожар.

По данным медиков, в течение суток пострадали десять гражданских, среди них – ребенок. Люди получили контузии, сотрясения мозга и осколочные ранения. Всем оказывается необходимая помощь.

Что предшествовало

Во время визита в Китай 2 сентября диктатор России Владимир Путин заявил, что оккупанты "начали серьезно отвечать" на атаки Украины по российской энергетической инфраструктуре. Таким образом главарь Кремля фактически признался, что его армия атакует не военные объекты на территории Украины. Страна-террорист Россия активно и массированно использует дроны-камикадзе для ударов по территории Украины. Эта тактика стала одним из ключевых элементов воздушных атак.

Напомним, президент Владимир Зеленский отреагировал на очередной массированный ракетный удар России по украинским городам. Глава государства подчеркнул, что такими действиями российский диктатор Путин демонстрирует свою безнаказанность.

Как сообщал OBOZ.UA, 3 сентября оккупационная армия РФ нанесла комбинированный удар по Ивано-Франковской области. Путинские войска атаковали регион крылатыми ракетами и дронами-камикадзе. Целью вражеской атаки стал объект инфраструктуры.

